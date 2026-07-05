إنتشار فرق متابعة من التعليم بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 لمتابعة الإنضباط

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك فرق متابعة مكثفة منتشرة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لمتابعة انضباط سير امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 من داخل اللجان بمختلف المحافظات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن ، جميع الصور المتداولة حاليا على جروبات الغش على أنها صور امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بعد توزيع الأسئلة في اللجان كلها مزيفة ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر توجيهات مشددة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بتشديد اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان اليوم ، كما شدد على مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء امتحان اللغة الانجليزية

وتشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

كما تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين ، بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية لطلاب الثانوية العامة المكفوفين ، والذي يستمر أيضا من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 النظام الجديد عبارة عن 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد ، ومخصص للامتحان 60 درجة، منها 51 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و 9 درجات للأسئلة المقالية



