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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجموع البكالوريا من كام ؟ .. التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن مجموع البكالوريا المصرية

مجموع البكالوريا من كام ؟

May be an image of ‎text that says '‎سؤال وجواب سؤال كم يبلغ المجموع النهائي للطالب؟ 화는사품를 차 USININ 0E TROMAE AND CEOBCENTON جواب يكون المجموع النهائي للطالب يجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها ٧ 96 mc CE ONF‎'‎

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموع البكالوريا المصرية يكون بجمع الدرجات الحاصل عليها طالب البكالوريا بجميع المواد من (600) درجة

 ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها

كيف تحتسب درجات مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا؟

May be an image of ‎text that says '‎سؤال وجواب 家洲路 THI USININ AND MEUEANTON سؤال كيف تحتسب درجات مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا؟ جواب تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسبّ للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات ،محاولاته وتحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كُل المحاولات ٧ 9b MAC CE H m+ 8‎'‎
 

تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته، وتحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات

مواد مسارات البكالوريا المصرية 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مسارات البكالوريا المصرية تشمل ، مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل أيضا مواد مسارات البكالوريا المصرية ، مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواد مسارات البكالوريا المصرية تضم كذلك مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في البكالوريا المصرية ، نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص قرار وزير التربية والتعليم ، على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .
2-  مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.
4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.

البكالوريا المصرية البكالوريا وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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