قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام
أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام
إسراء عبدالمطلب

تستمر التقلبات الجوية مع بداية فصل الخريف، وسط توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على بعض المناطق، وظهور فرص لسقوط الأمطار، بالتزامن مع نشاط للرياح وتكوّن الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من الاثنين 5 أكتوبر وحتى الجمعة 9 أكتوبر، مع استمرار الأجواء الخريفية على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الأجواء معتدلة خلال أول الليل، وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 5 أكتوبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة معتدلة في بداية الليل، وتميل إلى البرودة في نهايته والصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح أحيانًا.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أن فرص الأمطار قد تصل إلى 40% على بعض المناطق، خاصة السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20%، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد ليلًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى نحو 19 درجة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

-شمال الصعيد: 30 درجة مئوية.

-جنوب الصعيد: 36 درجة مئوية.

طقس الثلاثاء والأربعاء

تستمر الأجواء الخريفية خلال يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على فترات.

حالة الطقس حتى الجمعة 9 أكتوبر

تستمر الأجواء الخريفية خلال باقي الفترة، مع اعتدال درجات الحرارة في بداية الليل وميلها إلى البرودة خلال آخره والصباح الباكر.

وتظل فرص سقوط الأمطار قائمة على بعض المناطق الشمالية، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب استمرار فرص تكوّن الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح أحيانًا.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات والتحديثات اليومية، خاصة مع استمرار التغيرات الجوية وظهور فرص الأمطار على عدد من المناطق خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تشهد أجواء خريفية متفاوتة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية الغربية بين 26 و27 درجة، وتسجل مناطق جنوب الصعيد نحو 36 إلى 37 درجة. 

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، وقد تزداد غزارتها محليًا. 

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تحسين الإحساس بالطقس، مع احتمالية إثارة الأتربة والرمال في بعض مناطق جنوب الصعيد والوادي الجديد. 

حالة الطقس درجات الحرارة الطقس طقس الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترشيحاتنا

تخصيص سيارة كبيرة ومجهزة إضافية لجمع أعداد أكبر من الكلاب.. وزيادة أعداد الفرق والعمالة المعاونة

قرارات عاجلة لمحافظ بورسعيد بسبب الكلاب الضالة بعد استدعاء مدير الطب البيطري

بدوي يتابع اجراء التقييمات ويشيد بانضباط العملية التعليمية فى بورسعيد

بدوي يتابع إجراء التقييمات ويشيد بانضباط العملية التعليمية فى بورسعيد

في يوم المعلم تعليم بورسعيد يكرم المشاركين في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"

تعليم بورسعيد يكرم المشاركين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد