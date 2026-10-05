أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام

تستمر التقلبات الجوية مع بداية فصل الخريف، وسط توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على بعض المناطق، وظهور فرص لسقوط الأمطار، بالتزامن مع نشاط للرياح وتكوّن الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من الاثنين 5 أكتوبر وحتى الجمعة 9 أكتوبر، مع استمرار الأجواء الخريفية على مختلف أنحاء الجمهورية.



حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الأجواء معتدلة خلال أول الليل، وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 5 أكتوبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة معتدلة في بداية الليل، وتميل إلى البرودة في نهايته والصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح أحيانًا.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أن فرص الأمطار قد تصل إلى 40% على بعض المناطق، خاصة السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20%، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد ليلًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى نحو 19 درجة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

-شمال الصعيد: 30 درجة مئوية.

-جنوب الصعيد: 36 درجة مئوية.

طقس الثلاثاء والأربعاء

تستمر الأجواء الخريفية خلال يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على فترات.

حالة الطقس حتى الجمعة 9 أكتوبر

تستمر الأجواء الخريفية خلال باقي الفترة، مع اعتدال درجات الحرارة في بداية الليل وميلها إلى البرودة خلال آخره والصباح الباكر.

وتظل فرص سقوط الأمطار قائمة على بعض المناطق الشمالية، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب استمرار فرص تكوّن الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح أحيانًا.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات والتحديثات اليومية، خاصة مع استمرار التغيرات الجوية وظهور فرص الأمطار على عدد من المناطق خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تشهد أجواء خريفية متفاوتة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية الغربية بين 26 و27 درجة، وتسجل مناطق جنوب الصعيد نحو 36 إلى 37 درجة.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، وقد تزداد غزارتها محليًا.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تحسين الإحساس بالطقس، مع احتمالية إثارة الأتربة والرمال في بعض مناطق جنوب الصعيد والوادي الجديد.