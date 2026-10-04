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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

استعرض برنامج «صباح البلد» تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح البرنامج أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في أول الليل، ويميل إلى البرودة في آخره وخلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشار برنامج «صباح البلد» إلى توقعات بتشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء، وقد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب ما استعرضه البرنامج، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

الوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

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