أجواء خريفية وأمطار رعدية على تلك المحافظات.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر.

وقالت منار غانم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن النصف الأول من فصل الخريف تتميز بوجود اختلاف في قيم درجات الحرارة بين الصباح والمساء.

وأوضحت أن الأجواء خريفية وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على حجب أشعة الشمس وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة، مضيفة: مصادر الكتل الهوائية معتدلة ومنخفضة.

ولفتت إلى أنه لا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة وهي في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، متابعة: قيم درجات الحرارة الصغرى تميل إلى البرودة خلال فترة الليل المتأخرة.

ونوهت بوجود نشاط للرياح يساعد على تقليل الشعور بدرجات الحرارة، متابعة: هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية.

وأكدت على أن فرص الأمطار في المحافظات الداخلية خفيفة للغاية، مشددة على أنه من الوارد حدوث ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة