تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم السبت 03 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026.

حيث تشهد البلاد أجواء خريفية معتدلة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة الحرارة ليلاً.

أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

​شبورة مائية: تظهر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص الأمطار: توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء لتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

​بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

​القاهرة الكبرى والوجه البحري:

​السبت 03 أكتوبر: العظمى 30 والصغرى 19

​الأحد 04 أكتوبر: العظمى 30 والصغرى 20

​الاثنين 05 أكتوبر: العظمى 29 والصغرى 20

​الثلاثاء 06 أكتوبر: العظمى 29 والصغرى 19

​الأربعاء 07 أكتوبر: العظمى 30 والصغرى 19

​السواحل الشمالية:

​السبت 03 أكتوبر: العظمى 26 والصغرى 20

​الأحد 04 أكتوبر: العظمى 26 والصغرى 19

​الاثنين 05 أكتوبر: العظمى 25 والصغرى 19

​الثلاثاء 06 أكتوبر: العظمى 25 والصغرى 19

​الأربعاء 07 أكتوبر: العظمى 25 والصغرى 19

​شمال الصعيد:

​السبت 03 أكتوبر: العظمى 31 والصغرى 19

​الأحد 04 أكتوبر: العظمى 31 والصغرى 18

​الاثنين 05 أكتوبر: العظمى 30 والصغرى 18

​الثلاثاء 06 أكتوبر: العظمى 29 والصغرى 18

​الأربعاء 07 أكتوبر: العظمى 31 والصغرى 18

​جنوب الصعيد:

​السبت 03 أكتوبر: العظمى 38 والصغرى 24

​الأحد 04 أكتوبر: العظمى 37 والصغرى 23

​الاثنين 05 أكتوبر: العظمى 37 والصغرى 23

​الثلاثاء 06 أكتوبر: العظمى 37 والصغرى 23

​الأربعاء 07 أكتوبر: العظمى 37 والصغرى 23

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

كما يترقب الشارع المصري خلال الأيام الحالية الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، والذي يرتبط بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتعود إلى وضعها الطبيعي والتوقيت الموحد (غرينتش +2) بالتزامن مع الانقضاء التدريجي لفصل الصيف ودخول فصل الخريف.

ويأتي هذا التغيير سنويًا تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لأحكام نظام التوقيت الصيفي والشتوي في جمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة وتأقلم ساعات العمل والأنشطة اليومية مع طول الليل والنهار.