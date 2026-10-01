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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد زيادتها.. تعرف على رسوم واشتراكات طريق «وادي النطرون – العلمين» الجديدة

طريق العلمين
طريق العلمين
قسم الخدمات

نُشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، القرار الوزاري رقم 565 لسنة 2026، الصادر عن وزارة النقل، والمتضمن تعديل وزيادة رسوم المرور وفئات الاشتراكات للسيارات والمركبات بكافة أنواعها على طريق «وادي النطرون – العلمين»، والذي يمتد بطول 135 كيلومتراً ويضم محطة تحصيل واحدة.
 

وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع أعمال التطوير الشاملة التي شهدها الطريق مؤخراً لرفع كفاءته وتطوير خدمات الحركة المرورية عليه.

طريق العلمين

القائمة الجديدة لرسوم المرور بمحطة التحصيل

وبموجب القرار، أصبحت رسوم المرور المقررة عند محطة التحصيل لشريحة المرور الواحدة (والتي تشمل رسم التحسين والضريبة ورسم التأمين الصحي) على النحو التالي:

السيارات الملاكي: 20 جنيهاً (مقابل 10 جنيهات سابقاً، بزيادة قدرها 10 جنيهات).

سيارات الميكروباص: 20 جنيهاً (مقابل 10 جنيهات سابقاً، بزيادة قدرها 10 جنيهات).

الأتوبيسات: 30 جنيهاً (مقابل 20 جنيهاً في السابق).

طريق العلمين

أسعار الاشتراكات الشهرية والربع سنوية

وحدد القرار الوزاري فئات الاشتراكات الدورية لاستخدام الطريق (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي) لتيسير الحركة على مرتادي الطريق المنتظمين:

نوع المركبة - اشتراك (شهر واحد) - اشتراك (3 أشهر)

  1. السيارات الملاكي - 500 جنيه - 1300 جنيه 
  2. سيارات الميكروباص - 1200 جنيه - 3200 جنيه
  3. الأتوبيسات - 1600 جنيه - 4300 جنيه
طريق العلمين الصحراوي

غرامة الهروب من سداد الرسوم

ونص القرار على تطبيق المادة 14 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته بالقانون رقم 146 لسنة 1984، والتي تقضي بأنه في حالة الهروب من سداد الرسوم المقررة بمحطة التحصيل، يتم التصالح بعد سداد غرامة مالية قدرها 100 جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في 30 يوليو 2026، عقب الانتهاء من أعمال تطوير طريق «وادي النطرون – العلمين»، عن رفع الحد الأقصى للسرعة القانونية للسيارات الملاكي من 100 إلى 120 كم/ساعة، مع قيام الإدارة العامة للمرور بتركيب العلامات الإرشادية واللافتات الموضحة للسرعات الجديدة.

طريق العلمين الصحراوي

تيسير إجراءات إستخراج التراخيص 

وكان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات إستخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تقرر إتخاذ الإجراءات التالية :

▪️تطبيق نظام الشباك الواحد فى إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية وفقاً لنوع الرخصة داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الإلكترونى.

▪️عدم دفع أى مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أى مسمى عدا المخالفات المرورية التى تصدر من نيابة المرور.

طريق العلمين الصحراوي

▪️إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ (طفاية الحريق – حقيبة الإسعافات – المثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد التراخيص.

سيبدأ التشغيل التجريبى بالإجراءات الجديدة إعتباراً من الخميس الموافق الأول من أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

ومن شأن تطبيق تلك الإجراءات تحقيق إنخفاض لقيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص .

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