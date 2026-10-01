محمد مصطفى شردي يشيد بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بإعلان الرئيس السيسي إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026»، والتي دعا خلالها الرئيس مؤسسات الدولة والخبراء والشعب للتسجيل والمشاركة في المنتدى.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة عن تجربة عملية أجراها فريق عمله لاختبار مدى كفاءة المنصة المخصصة لتلقي الأفكار.

وأوضح أن زميله في قسم الإعداد، محمد قدري، قام بالدخول على الموقع الإلكتروني وطرح إحدى الأفكار المبتكرة للتأكد من سهولة استخدام الواجهة وآلية التفاعل مع المقترحات المقدمة.

وأوضح شردي أن الموقع نال إعجابه وإعجاب زملائه بالبرنامج، مشيراً إلى أن هذه التجربة جاءت استجابة لدعوة الحكومة للمواطنين بتقديم أفكارهم، واختباراً ميدانياً لسرعة الاستجابة والتعامل الرقمي مع أفكار الجمهور.