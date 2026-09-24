أول تعليق لمحمد شردي على منع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماع الأمم المتحدة

انتقد الإعلامي محمد مصطفى شردي، منع الوفد الفلسطيني من الحصول على التأشيرات للوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشيراً إلى أن هذا يُعد خرقاً صريحاً ومباشراً لاتفاقية المقر، والتي تفرض على الولايات المتحدة التزاماً قانونياً بتسهيل دخول كافة الوفود للمنظمة الدولية بغض النظر عن الخلافات السياسية.

وأضاف شردي، خلال برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن أمريكا تمارس ازدواجية معايير صارخة، موضحًا أنه سُمح لزعماء دول في حالة خصومة وحرب مع الإدارات الأمريكية بالتحدث من على منبر الجمعية العامة والهجوم على السياسات الأمريكية.

وتابع: في حين يُحرم الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له من ممارسة هذا الحق المبدئي لتمثيل شعبهم والتعبير عن قضيته العادلة، مراعاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولحسابات سياسية ضيقة.