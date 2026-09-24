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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث في الشأن الصيني: زيارة القيادة الصينية لأمريكا تستهدف تثبيت الاستقرار الاستراتيجي

خبير صيني
خبير صيني
محمود زيدان

أكد الباحث والكاتب في الشؤون الصينية، نادر روني، أن الزيارة المرتقبة للقيادة الصينية إلى الولايات المتحدة تأتي استجابةً للدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي، ورداً على زيارته الرسمية لبكين في شهر مايو الماضي، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على بناء شراكة بناءة ترتكز على تحقيق الاستقرار الاستراتيجي المتبادل.

وأوضح روني، خلال مداخلة عبر «zoom»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الزيارة تهدف بالأساس إلى تعزيز التفاهم المشترك والدفع بالعلاقات الصينية-الأمريكية نحو مسار متزن ومستقر، وتجنب خروج التوترات عن السيطرة، فضلاً عن إضفاء المزيد من اليقين على علاقة لم تعد تقتصر على النطاق الثنائي فحسب، بل باتت تحمل تأثيرات وتداعيات عميقة على الاستقرار الدولي واقتصادات العالم.

وأضاف الباحث في الشؤون الصينية أن جدول أعمال الزيارة يتضمن مناقشة ملفات مفصلية؛ في مقدمتها ملف الحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتثبيت الهدنة التجارية بين البلدين، وآليات التبادل التكنولوجي، إلى جانب تعزيز التنسيق والتشاور بشأن الملفات والشؤون الدولية والإقليمية الساخنة.

خبير صيني الصين بكين أمريكا

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