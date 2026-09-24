تامر مدكور رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي القديم

صدر قرار بتعيين الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالقاهرة رئيسا للهيئة العامة للتامين الصحي (القديم)، وذلك لمدة عام.

وانتقل مدكور من إدارة المستشفيات إلى رئاسة هيئة التأمين الصحي من خلال محطات بارزة في المسيرة المهنية للدكتور تامر مدكور

ويمثل تعيين الدكتور تامر عاطف علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي محطة جديدة في مسيرة مهنية امتدت لسنوات داخل منظومة الرعاية الصحية، تنقل خلالها بين إدارة المستشفيات وفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي وقيادة مديريات الشؤون الصحية بعدد من المحافظات.

بداية من إدارة المستشفيات

بدأت محطات المسؤولية الإدارية في مسيرته من قطاع المستشفيات، حيث تولى إدارة المجمع الطبي النموذجي بطنطا، ثم مستشفى مبرة التأمين الصحي بالمحلة الكبرى، قبل الانتقال إلى مواقع قيادية أوسع داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وخلال توليه إدارة مستشفى مبرة المحلة الكبرى، نُسب إليه العمل على تطوير الهيكل الإداري والتوسعات الإنشائية والمساهمة في التعامل مع قوائم الانتظار، وهي خبرات شكلت جانبًا من تجربته المبكرة في الإدارة التشغيلية للمنشآت الصحية.

من البحيرة إلى كفر الشيخ والغربية

في مارس 2021، تم تكليف الدكتور تامر مدكور مديرًا لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة البحيرة.

ثم انتقل إلى فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، حيث شهد عام 2022 عددًا من الإجراءات والخدمات التي جرى تنفيذها تحت إشرافه، من بينها تشغيل عيادات مسائية في خمس عيادات، بهدف إتاحة الخدمة للمنتفعين في فترات إضافية، إلى جانب دعم الخدمات الطبية وتطوير التجهيزات.

وشملت تلك المرحلة أيضًا تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، مع التوسع في تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة المسائية.

مدكور وكيلا لصحة القاهرة

في يوليو 2025، تم اعتماد قرار بتعيين الدكتور تامر مدكور مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، قادمًا من الدقهلية. وأكدت محافظة القاهرة انتقاله إلى المنصب الجديد ضمن حركة قيادات وزارة الصحة.