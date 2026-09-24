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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يعيد تشكيل القيادات الأكاديمية بكلية التمريض

تعينات بكلية التمريض
تعينات بكلية التمريض
ايمن رياض

أصدر الدكتور عصام  فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات جامعية جديدة بشأن تشكيل القيادات الأكاديمية بكلية التمريض، في إطار دعم مسيرة العمل الأكاديمي والإداري وتعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي بالكلية.

وتضمنت القرارات تجديد الثقة في الدكتورة سحر أحمد علي الشمندي، وكيلًا لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب تعيين الدكتورة صفاء محمد ذكي وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدمت الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن، عميد كلية التمريض بجامعة المنيا، بخالص التهنئة إلى الوكيلتين، نيابة عن أسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنية لهما التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الجديدة ومواصلة العمل من أجل تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

كما أعربت أسرة الكلية عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، تقديرًا لدعمه المستمر للكلية، وما وصفته برؤيته الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الجامعي، مؤكدين أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكانت كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بجامعة المنيا قد نظما لقاء تعريفي للطلاب الجدد، بحضور الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن، عميد الكلية، التي أكدت خلال اللقاء أهمية مهنة التمريض ودورها المحوري في دعم وتطوير القطاع الصحي.

واستعرضت عميدة الكلية خلال اللقاء الخدمات الأكاديمية والأنشطة الطلابية والمرافق المتاحة بالكلية والمعهد، مؤكدة حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات العلمية والعملية وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية بما يسهم في بناء شخصية متكاملة.

المنيا جامعة التمريض كلية

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