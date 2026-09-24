تفاصيل الاعتداء على ملاحظ سكة حديد بالمنيا.. أصيب دفاعا عن شريط السكه الحديد

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لواقعة تعرض ملاحظ بهندسة السكة الحديد بالمنيا، للاعتداء من قبل احد الأشخاص وإصابته في يدة وذراعه ، بسبب تدخله وإبلاغه عن أعمال حفر تتم بجانب شريط السكه الحديد ، وذلك في إطار أداء واجبه الوظيفي وحرصه على سلامة خط السكة الحديد والقطارات المارة عليه ، وعدم تعرض حياة الركاب للخطر.

وعلي الفور قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكريم عمران عثمان حسن، ملاحظ هندسة بالسكة الحديد ، ومنحه درع المحافظة، تقديرًا لجهوده في التصدي لمحاولة التعدي على حرم السكة الحديد وحماية ممتلكات الدولة، وذلك عقب تعرضه للإيذاء أثناء تأدية مهام عمله ومحاولته منع استكمال الأعمال المخالفة.

وأشاد المحافظ بموقف الموظف وحرصه على أداء واجبه، مؤكدًا دعم المحافظة ومساندتها للعاملين الذين يؤدون مهامهم في حماية أملاك الدولة والتصدي للمخالفات، والعمل على تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن ما قام به يعكس الالتزام بالمسؤولية الوظيفية والحرص على حماية حقوق الدولة وممتلكاتها.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للتعدي على حرم وممتلكات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن حماية المال العام وصون مقدرات الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة والتعامل الجاد مع أي مخالفة.

وأوضح عمران ، ملاحظ بهندسة السكة الحديد تفاصيل تعرضه للاعتداء وإصابته بقطع في ذراعه ويدة ، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت عقب إبلاغه الجهات المختصة عن أعمال حفر قال إنها قد تؤثر على سلامة خط السكة الحديد وحركة القطارات.

وأضاف ، إنه خلال مباشرة طبيعة عمله لاحظ إجراء أحد الأشخاص أعمال استصلاح قطعة أرض بمحاذاة شريط السكة الحديد، تضمنت، بحسب روايته، حفرًا بعمق يصل إلى نحو مترين وعلى امتداد يتجاوز 20 مترًا واكثر .

وقال ملاحظ السكة الحديد أنه شاهد أن أعمال الحفر قد تؤثر على جسر السكة الحديد وتضعف المنطقة المحيطة بالخط، بما قد يمثل خطورة على سلامة مسير القطارات، مؤكدًا أنه حاول أكثر من مرة منع استمرار تلك الأعمال، إلا أن الشخص لم يستجب له.

وأوضح عمران أنه، في ظل استمرار أعمال الحفر، أخطر المسؤولين بالواقعة باعتبار ذلك جزءًا من طبيعة مهامه، لافتًا إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأشار إلى أنه فوجئ، عقب ذلك، بتعرضه للاعتداء، ما أسفر عن إصابته، ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

يُذكر ان تفاصيل الواقعة تعود إلى محاولة أحد الأشخاص التعدي على جسر السكة الحديد جنوب كوبري قرية صفط اللبن، بين ترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد، من خلال استقطاع جزء من الجسر الهرمي التابع لهيئة السكك الحديدية، تمهيدًا لاستخدامه في أعمال الزراعة ، وأثناء مباشرة الموظف لمهام عمله، تصدى للمخالفة ومنع استكمال الأعمال، قبل أن يتعرض للإيذاء أثناء قيامه بواجبه الوظيفي.