محافظ المنيا: سمالوط التخصصي إضافة قوية للمنظومة الصحية بطاقة 136 سريرا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى سمالوط التخصصي يأتي ضمن المنشآت الصحية التي تم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يدعم منظومة الخدمات الطبية المتكاملة ويعزز إتاحة التخصصات الدقيقة والخدمات العلاجية المتقدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بالتوازي مع التوسع في الخدمات التخصصية والتشخيصية والجراحية، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تقديم خدمة صحية متكاملة وفق معايير جودة، وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة بالقرب من محل إقامتهم، بما يواكب جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى سمالوط التخصصي يمثل أحد الصروح الطبية المتكاملة التابعة للهيئة ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، بطاقة استيعابية تبلغ 136 سريرًا، تشمل 76 سريرًا بالقسم الداخلي، و40 سريرًا للرعاية المركزة، و20 حضانة لرعاية الأطفال المبتسرين، و16 سريرًا للطوارئ، و17 عيادة خارجية، إلى جانب 5 غرف للعمليات و3 غرف للإفاقة، بما يدعم تقديم الخدمة الطبية بدءًا من الاستقبال والطوارئ والتشخيص، وصولًا إلى التدخلات الجراحية والرعاية والمتابعة.

وأضافت الهيئة أن المستشفى يشهد تقديم واستحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية والتخصصية، من بينها وحدة السكتات الدماغية، وجراحات المفاصل ومناظير العظام وإصابات الملاعب، وجراحات تشوهات عظام الأطفال، وجراحات العمود الفقري، وعلاج التصلب المتعدد، إلى جانب جراحات الأطفال والوجه والفكين والتجميل والأورام، فضلًا عن تخصصات المخ والأعصاب، والرمد، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة والجراحة العامة وغيرها من التخصصات.

وأشارت الهيئة إلى أن المستشفى يضم 42 ماكينة للغسيل الكلوي، منها 25 ماكينة للحالات سالبة الفيروسات و17 ماكينة للحالات إيجابية الفيروسات، إلى جانب محطة مياه، فضلًا عن 7 معامل وبنك للدم، بما يدعم سرعة إجراء الفحوصات وتوفير احتياجات المرضى داخل المستشفى. كما يضم منظومة متكاملة للتشخيص والتصوير الطبي تشمل أجهزة الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والإيكو وأجهزة C-arm، بما يسهم في دعم التشخيص الدقيق وإجراء التدخلات الطبية والجراحية المختلفة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى سمالوط التخصصي يمثل إحدى المنشآت الداعمة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالمحافظة، من خلال الجمع بين خدمات الرعاية التخصصية والتشخيصية والجراحية والرعاية الحرجة، بما يعزز قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.

ويأتي مستشفى سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها إلى الهيئة واستلامها وتشغيلها بالفعل، من إجمالي 10 مستشفيات تمثل الانطلاقة التشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، في إطار الاستعدادات الجارية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتهيئة المنشآت للعمل وفق منظومة تشغيل موحدة ومعايير جودة تضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة.

