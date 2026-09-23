مُلاحظ بالسكة الحديد يُطالب بحقه لاعتراضه على أعمال حفر بجوار شريط القطارات في المنيا

ناشد ملاحظ السكة الحديد بالمنيا، المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية وحصوله على حقه، بعد تعرصه للاعتداء من قبل احد الأشخاص وإصابته في يدة وذراعه، بسبب تدخله وإبلاغه عن أعمال حفر تتم بجانب شريط السكه الحديد ، وذلك في إطار أداء واجبه الوظيفي وحرصه على سلامة خط السكة الحديد والقطارات المارة عليه، وعدم تعرض حياة الركاب للخطر.

وأوضح «عمران»، ملاحظ بالسكة الحديد تفاصيل تعرضه للاعتداء وإصابته بقطع في ذراعه ويدة ، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت عقب إبلاغه الجهات المختصة عن أعمال حفر قال إنها قد تؤثر على سلامة خط السكة الحديد وحركة القطارات.

وأضاف ، إنه خلال مباشرة طبيعة عمله لاحظ إجراء أحد الأشخاص أعمال استصلاح قطعة أرض بمحاذاة شريط السكة الحديد، تضمنت، بحسب روايته، حفرًا بعمق يصل إلى نحو مترين وعلى امتداد يتجاوز 20 مترًا وأكثر .

وقال مُلاحظ السكة الحديد أنه رأى أن أعمال الحفر قد تؤثر على جسر السكة الحديد وتضعف المنطقة المحيطة بالخط، بما قد يمثل خطورة على سلامة مسير القطارات، مؤكدًا أنه حاول أكثر من مرة منع استمرار تلك الأعمال، إلا أن الشخص لم يستجب له.

وأوضح «عمران» أنه، في ظل استمرار أعمال الحفر، أخطر المسؤولين بالواقعة باعتبار ذلك جزءًا من طبيعة مهامه، لافتًا إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأشار إلى أنه فوجئ، عقب ذلك، بتعرضه للاعتداء، ما أسفر عن إصابته، ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وتبقى ملابسات الواقعة الواردة على لسان المصاب محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة للوقوف على التفاصيل الكاملة وملابساتها.