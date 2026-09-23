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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن الشافعي يكشف تفاصيل اتهامه في قضية مخدرات: «فجأة اكتشفت إني بطل قضية»

حسن الشافعي
حسن الشافعي
قاسم

كشف الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي تفاصيل واقعة أثارت صدمته خلال سفره، بعدما فوجئ بتلقي عدد كبير من الاتصالات والرسائل من أصدقائه ومعارفه للاطمئنان عليه، قبل أن يكتشف تداول خبر يزعم القبض عليه على خلفية قضية مخدرات، وهو ما نفاه مؤكداً عدم علاقته بالواقعة.
 

وأوضح حسن الشافعي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه اعتقد في البداية أن الأمر لا يتجاوز كونه منشوراً عشوائياً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يكتشف أن الخبر نُشر عبر مؤسسة إعلامية، ما زاد من خطورة الموقف بالنسبة إليه.

وقال الشافعي خلال حديثه: «أنا اليومين دول مسافر وفجأة تليفونات ومسجات مرعبة.. أنت كويس طمنا، وفجأة اكتشفت إن أنا بطل لقضية مخدرات في مصر»، مشيراً إلى أنه لم يفهم في البداية سبب هذه الاتصالات، قبل أن يتبين له انتشار الخبر.
 

وأضاف أنه فوجئ باستخدام اسمه وصورته في الخبر المتداول، مؤكداً أن الواقعة تسببت في أضرار له ولأسرته، خاصة أن الأمر لم يكن مجرد منشور مجهول المصدر، وإنما جرى نشره عبر مؤسسة إعلامية.

وأشار الملحن والموزع الموسيقي إلى أن الخبر جرى حذفه لاحقاً بعد تداوله، لكنه انتقد عدم تقديم اعتذار واضح عن الخطأ، موضحاً أن حذف الخبر لا يلغي الآثار والأضرار التي قد تترتب على نشر معلومات غير صحيحة تمس سمعة الأشخاص.
 

وشدد الشافعي على أن نشر مثل هذه الأخبار يمكن أن يترك تأثيراً على الشخص وأسرته وأبنائه، متسائلاً عن المسؤولية المهنية والإنسانية التي ينبغي مراعاتها قبل نشر معلومات تتعلق بسمعة الأشخاص وحياتهم الخاصة.

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