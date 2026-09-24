محمد أضا يكشف مفاجأة في الزمالك خاصة بالقسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا مفاجأة داخل نادي الزمالك تتعلق بالقسط الأول من صفقة انتقال حسام عبد المجيد إلى نادي لودوجوريتس البلغاري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي الزمالك تسلم في الفترة الماضية قيمة القسط الأول من صفقة انتقال حسام عبد المجيد إلى نادي لودوجوريتس البلغاري حيث تبلغ قيمة الصفقة حوالي مليون ونصف يورو».

وأضاف «أضا» أن الزمالك تسلم مبلغ لا يزيد عن 700 ألف يورو، قيمة القسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد.

وأشار «أضا» إلى أن المفاجأة أن نادى الزمالك قد حصل على سلفة بقيمة القسط الأول من المطور العقاري الخاص بأرض النادى الجديدة لإنهاء بعض الأزمات ووعده بالحصول على المبلغ بمجرد وصوله.

وتابع «أضا» قائلًا: «بالفعل بمجرد وصول قيمة القسط الأول من الصفقة لم يدخل خزينة النادى لكن تم تحويله مباشرة إلى حساب المطور العقاري».