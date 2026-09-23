«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية

كشف أحمد جلال، الصحفي الرياضي، عن تفاصيل جديدة بشأن الشركة التي تتولى إدارة ورعاية فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، متسائلًا عن الأسس التي تم بناءً عليها اعتماد التعاقد معها.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه تواصل مع بعض المسئولين داخل نادي الزمالك للوقوف على حقيقة الشركة التي تدير ملف الكرة النسائية، مؤكدًا أنه اكتشف، بحسب ما توصل إليه، عدة أمور وصفها بأنها تحتاج إلى توضيح.

وتساءل: «إزاي أنا كجهة إدارية أعتمد عقد شركة رعاية دون مزايدة؟ خدتها بالأمر المباشر بمبلغ محدش عارف قدروه إزاي».

وأشار أحمد جلال إلى أن ملف شركة الكرة في الزمالك يجري الحديث عنه منذ أكثر من عام، في الوقت الذي لم يصل فيه النادي حتى الآن إلى مرحلة تقييم الأصول، متسائلًا: «فعلى أي أساس؟».

وخلال الحوار، أوضح هاني حتحوت أن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن الشركة تقدمت في البداية بعرض مالي تم رفضه، ثم تقدمت بعرض ثانٍ وثالث، حتى أصبح عرضها هو الأعلى، وبالتالي تم الاستقرار عليها.

ورد أحمد جلال قائلًا: إن هناك جانبًا آخر يراه أكثر أهمية، موضحًا أن اختيار أي شركة للعمل في هذا المجال يجب أن يستند إلى سابقة أعمالها، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الرياضي وكرة القدم.

وأضاف: «مينفعش أجيب شركة أصلًا لا سابقة أعمال لها في هذا المجال الرياضي وكرة القدم على الأخص»، مشيرًا إلى أن الشركة محل الحديث تعمل في مجالات التشييد والعقارات والمقاولات.

وتابع متسائلًا: «هي شركة تتعلق بالتشييد والعقارات والمقاولات وحاجات زي دي على عيني وعلى راسي، ما علاقتها بكرة القدم؟».

وخلال الحديث، أشار هاني حتحوت إلى أن الأمر يتعلق أيضًا بولية أمر لإحدى لاعبات فريق الكرة النسائية، وأنها قررت الاستثمار في فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك.

واختتم أحمد جلال حديثه بالتأكيد على ضرورة توجيه التساؤلات إلى الجهة الإدارية قبل إدارة نادي الزمالك، قائلًا: «قبل ما أسأل عليه نادي الزمالك، أسأل عليه الجهة الإدارية؛ لأن هذا العقد أُبرم في أبريل».

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجدل حول آليات التعاقد وإدارة ملف فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتُبعت في إبرام العقد.