قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تفوز على الكويت بهدف نظيف في خليجي 27
بيراميدز يكشف مفاجأة في عقود مهند لاشين ومرعي وكريم حافظ
«بزشكيان» بعد تهديد «ترامب» بإبادة إيران : طهران لن تستسلم
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: فكرة إقامة دولة لليهود طُرحت في مناطق عدة قبل فلسطين
نهال طايل تهاجم تشبيه المرأة بالسيارات : «اللقاءات دي بتعرّي أصحابها»
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تنفيذ النقاط العشرين لخطة غزة كاملة
أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«بزشكيان» بعد تهديد «ترامب» بإبادة إيران : طهران لن تستسلم

بزشكيان
بزشكيان
القسم الخارجي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تستسلم للضغوط الأمريكية، داعيًا في الوقت نفسه إلى استمرار المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«إبادة» إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، انتقد بزشكيان ما وصفه بـ«عقلية البلطجة» التي تتبناها واشنطن، في إشارة إلى تصريحات ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة، والتي حذر فيها من إمكانية تدمير الجمهورية الإسلامية إذا لم تبرم طهران اتفاقًا مع الولايات المتحدة.

وقال “بزشكيان” إن الشعب الإيراني «لن يخضع للضغوط»، مؤكدًا أن طهران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، بينما شدّد على أن استمرار الضغوط العسكرية والعقوبات لا يمثل طريقًا لإحلال السلام.. كما ركز في كلمته على قضية مضيق هرمز، معتبرًا أن حرمان إيران من الوصول إلى الملاحة عبر المضيق، مع السماح للدول الأخرى باستخدامه، أمر غير مقبول من وجهة نظر بلاده.

وفي المقابل، قال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن طهران وواشنطن لا تزالان متباعدتين بشأن كيفية إنهاء الحرب، لكنه أكد استمرار الجهود الدبلوماسية. وأوضح المسؤول أن إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها لإنهاء الصراع، والتي تتضمن رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتزامنت هذه التطورات مع اتصالات غير مباشرة بين الجانبين في نيويورك، حيث نقل وسطاء رسائل بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل عبر وسيط قطري استمر نحو ساعتين، وتضمن طرح شروط إيرانية من بينها إنهاء الحرب ووقف ما وصفته طهران بـ«الأعمال العدوانية» الأمريكية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.

ويعكس التصعيد في التصريحات استمرار الفجوة بين مواقف واشنطن وطهران، بالتزامن مع بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة بحثًا عن صيغة يمكن أن تقود إلى إنهاء الحرب وتخفيف التوتر الإقليمي.
 

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تهديد الرئيس الأمريكي ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

أيمن حسين

أيمن حسين بعد التعادل مع عُمان: لعبنا أمام فريق قوي وسنسعى للتعويض أمام الكويت

الكرة النسائية للزمالك

مدير الكرة النسائية يكشف تفاصيل معاناة لاعبات الزمالك مع السكن والطعام

مصطفي يونس

مصطفى يونس يروي موقفًا مؤثرًا مع صالح سليم: بكيت بعد ما قالي روح على بيتك

بالصور

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد