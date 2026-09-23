وزير الخارجية يسلم رئيسة وزراء الدنمارك رسالة من الرئيس السيسي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٢٣ سبتمبر، لارس لوكا راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

سلم الوزير عبد العاطي نظيره الدنماركي رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مته فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أشاد الوزير عبد العاطي، بالزخم الذي تشهده تلك العلاقات والمستوى الذي وصلت إليه من تشاور وتنسيق مستمر خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في نهاية عام ٢٠٢٤، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والمقومات التنافسية التي تتمتع بها في ضوء ما شهدته السنوات الماضية من مشروعات تنموية لتطوير البنية التحتية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح المجال أمام آفاق للتعاون الثلاثي مع الدنمارك في أفريقيا، مؤكداً أيضاً أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الدنماركية.

‏وأضاف أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمي والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة التي بُذلت على مدار السنوات الأخيرة للتوصل إلى تسوية للأزمة في قطاع غزة، وصولًا إلى قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب للسلام، فضلًا عن الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في عملية إعادة إعمار القطاع، ورفض أي خطط للتهجير و ‏إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.

كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأزمة الإيرانية والحرب الروسية الاوكرانية والوضع في السودان واليمن، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تغليب المسارات السياسية والمفاوضات لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.