قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بزشكيان» بعد تهديد «ترامب» بإبادة إيران : طهران لن تستسلم
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: فكرة إقامة دولة لليهود طُرحت في مناطق عدة قبل فلسطين
نهال طايل تهاجم تشبيه المرأة بالسيارات : «اللقاءات دي بتعرّي أصحابها»
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تنفيذ النقاط العشرين لخطة غزة كاملة
أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية
زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يسلم رئيسة وزراء الدنمارك رسالة من الرئيس السيسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٢٣ سبتمبر،  لارس لوكا راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

سلم الوزير عبد العاطي نظيره الدنماركي رسالة موجهة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى  مته فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أشاد الوزير عبد العاطي، بالزخم الذي تشهده تلك العلاقات والمستوى الذي وصلت إليه من تشاور وتنسيق مستمر خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في نهاية عام ٢٠٢٤، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والمقومات التنافسية التي تتمتع بها في ضوء ما شهدته السنوات الماضية من مشروعات تنموية لتطوير البنية التحتية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح المجال أمام آفاق للتعاون الثلاثي مع الدنمارك في أفريقيا، مؤكداً أيضاً أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الدنماركية.

‏وأضاف أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمي والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير  عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة التي بُذلت على مدار السنوات الأخيرة للتوصل إلى تسوية للأزمة في قطاع غزة، وصولًا إلى قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب للسلام، فضلًا عن الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في عملية إعادة إعمار القطاع، ورفض أي خطط للتهجير و ‏إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.

كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأزمة الإيرانية والحرب الروسية الاوكرانية والوضع في السودان واليمن، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تغليب المسارات السياسية والمفاوضات لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي لارس لوكا راسموسن وزير خارجية الدنمارك مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

ترشيحاتنا

أيمن حسين

أيمن حسين بعد التعادل مع عُمان: لعبنا أمام فريق قوي وسنسعى للتعويض أمام الكويت

الكرة النسائية للزمالك

مدير الكرة النسائية يكشف تفاصيل معاناة لاعبات الزمالك مع السكن والطعام

مصطفي يونس

مصطفى يونس يروي موقفًا مؤثرًا مع صالح سليم: بكيت بعد ما قالي روح على بيتك

بالصور

للنشر 11م......... اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد