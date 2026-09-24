من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن وجود عرضين خارجيين للتعاقد مع محمد هاني،ظهير أيمن النادي الأهلي، وذلك في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع إدارة الأحمر.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد هاني يفاضل بين عرضين.. واحد تركي وآخر أمريكي من أجل الرحيل في نهاية الموسم».

وأضاف أضا أن العرض التركي ليس من نادي طرابزون سبور في ظل ربط بعض الأشخاص اسم النادي التركي بطرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

وأشار أضا إلى أن محمد هاني يخطط للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده مع الفريق، وليس في يناير المقبل.