قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية ولابد من إيقافها فورا
بسبب نقص التمويل.. الأغذية العالمي يحذر من تقليص مساعداته في السودان واليمن
رئيس الوزراء: مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية ثابتة وراسخة ولا تتغير
طوق نجاة.. عالم مصري يطور تقنية جديدة لتدمير الخلايا السرطانية بالجسم
محمد أضا يكشف مفاجأة في الزمالك خاصة بالقسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات القضية الفلسطينية
بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر
وفاة عسكرية أمريكية في قطر ترفع حصيلة قتلى حرب إيران المعلنة إلى 19
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

21 جلسة علمية و95 بحثًا دوليًا في المؤتمر السنوي لـ طب الزقازيق بالتعاون مع جامعة توياما اليابانية .. صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
محمد الطحاوي   -  
أحمد النشوقي

نظّمت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق مؤتمرها السنوي بالتعاون مع جامعة توياما اليابانية، على مدار يومي 23 و24 سبتمبر، بالمركز العلمي الجديد بالكلية، برئاسة الدكتور محمود طه، عميد الكلية.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

21 جلسة علمية و95 بحثًا دوليًا

وتضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم 21 جلسة علمية على مدار يومين، شملت عددًا من جلسات الأبحاث الدولية المقدمة من طلاب كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق وجامعة توياما اليابانية.

وشهد المؤتمر عرض 95 بحثًا منشورًا دوليًا، إلى جانب تقديم 29 بوسترًا إلكترونيًا تناولت مختلف التخصصات الطبية والبحثية.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، أجرى الوفد الياباني المشارك زيارة إلى مراكز التدريب بكلية الطب والمعمل المركزي، للتعرف على الإمكانات البحثية والتدريبية المتاحة بالكلية.

وأشاد الوفد الياباني، خلال الزيارة، بمستوى التطور الذي تشهده كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق في المجالات العلمية والبحثية.

فيلم تسجيلي عن التعاون المصري الياباني

كما تضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية اليابانية، تناول مسيرة التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

وتضمن الفيلم عرض أسماء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه بمختلف الكليات، تقديرًا لجهودهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم في دعم مسيرة البحث العلمي.

رئيس جامعة الزقازيق: التعاون يعكس المكانة البحثية للجامعة

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن التعاون العلمي مع جامعة توياما اليابانية يعكس المكانة البحثية التي تتمتع بها جامعة الزقازيق على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين المصري والياباني، بما يدعم مسيرة البحث العلمي ويفتح مجالات جديدة للتعاون الأكاديمي.

من جانبه، أشاد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالمستوى العلمي للمؤتمر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة التي تتيح للباحثين والطلاب فرصًا جديدة للتواصل مع المؤسسات العلمية العالمية وتبادل الخبرات.

ووجه الدكتور محمود طه، عميد كلية الطب البشري، الشكر إلى جامعة توياما اليابانية على تعاونها المستمر مع الكلية، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل امتدادًا لمسيرة الشراكة العلمية بين الجانبين، ويعكس التزام الكلية بدعم البحث العلمي وتطوير الكوادر الطبية.

الزقازيق بجامعة الزقازيق كلية الطب البشري رئيس جامعة الزقازيق رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

اليونان

اليونان تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا كخطوة أولى نحو مفاوضات السلام

رئيس "أنثروبيك

رئيس "أنثروبيك": سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يجعله خطراً على البشرية

صندوق النقد

40 مليار دولار قروض صندوق النقد لـ 18 دولة خلال 2026

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد