21 جلسة علمية و95 بحثًا دوليًا في المؤتمر السنوي لـ طب الزقازيق بالتعاون مع جامعة توياما اليابانية .. صور

نظّمت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق مؤتمرها السنوي بالتعاون مع جامعة توياما اليابانية، على مدار يومي 23 و24 سبتمبر، بالمركز العلمي الجديد بالكلية، برئاسة الدكتور محمود طه، عميد الكلية.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

21 جلسة علمية و95 بحثًا دوليًا

وتضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم 21 جلسة علمية على مدار يومين، شملت عددًا من جلسات الأبحاث الدولية المقدمة من طلاب كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق وجامعة توياما اليابانية.

وشهد المؤتمر عرض 95 بحثًا منشورًا دوليًا، إلى جانب تقديم 29 بوسترًا إلكترونيًا تناولت مختلف التخصصات الطبية والبحثية.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، أجرى الوفد الياباني المشارك زيارة إلى مراكز التدريب بكلية الطب والمعمل المركزي، للتعرف على الإمكانات البحثية والتدريبية المتاحة بالكلية.

وأشاد الوفد الياباني، خلال الزيارة، بمستوى التطور الذي تشهده كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق في المجالات العلمية والبحثية.

فيلم تسجيلي عن التعاون المصري الياباني

كما تضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية اليابانية، تناول مسيرة التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

وتضمن الفيلم عرض أسماء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه بمختلف الكليات، تقديرًا لجهودهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم في دعم مسيرة البحث العلمي.

رئيس جامعة الزقازيق: التعاون يعكس المكانة البحثية للجامعة

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن التعاون العلمي مع جامعة توياما اليابانية يعكس المكانة البحثية التي تتمتع بها جامعة الزقازيق على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين المصري والياباني، بما يدعم مسيرة البحث العلمي ويفتح مجالات جديدة للتعاون الأكاديمي.

من جانبه، أشاد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالمستوى العلمي للمؤتمر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة التي تتيح للباحثين والطلاب فرصًا جديدة للتواصل مع المؤسسات العلمية العالمية وتبادل الخبرات.

ووجه الدكتور محمود طه، عميد كلية الطب البشري، الشكر إلى جامعة توياما اليابانية على تعاونها المستمر مع الكلية، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل امتدادًا لمسيرة الشراكة العلمية بين الجانبين، ويعكس التزام الكلية بدعم البحث العلمي وتطوير الكوادر الطبية.