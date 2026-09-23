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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة وفعاليات سياحية بالشرقية لتعزيز الوعي بالتراث ودعم الحرف اليدوية .. صور

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة والآثار لما يمثله من أهمية في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي الثقافي بين المواطنين، مشيراً إلى أن الأنشطة والفعاليات المنفذة تأتي في إطار خطة المحافظة لدعم السياحة الداخلية وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الشرقية وتراثها الحضاري العريق.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة إدارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، قيام  فريق عمل إدارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأشارت إلي أنه تم إطلاق فعاليات النسخة الثانية من مشروع "من ورق البردى الأخضر إلى الفن الخالد" بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفنون والتنمية لدعم حرفة البردى بالقراموص وتعزيز الإقتصاد الإبداعي ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ومشاركة منتجي وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الشرقية، بمنتجات يدوية وتراثية بمعرص «كنوز مصر في مطروح» الذي نظمته محافظة مطروح تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من ٧ حتى ١١ أغسطس الجاري، بمشاركة ٢٠ محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف دعم صغار الحرفيين ، بمنتجات تشمل "البردي، والعرائس الخشبية، والكليم، ومنتجات الريزن".

كما تمت مشاركة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية في فعالية «النيل.. حضارة وحياة» والتي نظمها المتحف القومى للحضارة تزامناً مع الاحتفال بعيد وفاء النيل  ، لإبراز حرفة البردي والترويج للمقومات السياحية،

وتضمنت الفعالية " عرض حي لمراحل تصنيع البردي، تنفيذ ورشة للفن التشكيلي والرسم على البردي،  معارض للحرف والفنون التقليدية المرتبطة بالنيل، ومنها الفخار والبردي".

وأكد محافظ الشرقية على أهمية دعم الأنشطة والفعاليات السياحية والتراثية، والتعريف بالمقومات الحضارية والتاريخية التي تتمتع بها محافظة الشرقية، مع الحفاظ على الحرف التراثية الأصيلة وتشجيع صغار الحرفيين على تطوير منتجاتهم وفتح آفاق جديدة لتسويقها، بما يسهم في دعم السياحة الداخلية وتعزيز الهوية الثقافية للأجيال الجديدة.

الشرقية محافظ الشرقية بقطاع السياحة السياحة والآثار السياحة الداخلية

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