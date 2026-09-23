«مستقبل وطن» يتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في الشرقية

واصلت قيادات الحزب تحركاتها الميدانية بالمحافظة، حيث زار وفد الأمانة العامة ديوان عام محافظة الشرقية، لتسليم شيكات سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار جهود الحزب لمساندة الأسر الأولى بالرعاية ودعم أبنائها في استكمال مسيرتهم التعليمية.

وتأتي الزيارة ضمن جولات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، والتي تستهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتابعة تنفيذ المبادرات والفعاليات الخدمية المستهدفة، بما يعكس حضور الحزب الميداني وحرصه على الوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن ملف دعم التعليم يحظى باهتمام واضح ضمن التحركات الخدمية للحزب، مشيرة إلى أن الوصول إلى الطلاب المستحقين وتقديم المساندة لهم يمثل جانبًا من المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الحزب، بالتوازي مع جهوده التنظيمية والسياسية والخدمية في المحافظات.

وجاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

ومن جانبه قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين يأتي في توقيت مهم مع بداية العام الدراسي، موضحًا أن مساندة الأسرة في تحمل الأعباء التعليمية تساعد على توفير قدر أكبر من الاستقرار للطلاب وأسرهم، وتدعم استمرار الأبناء في الدراسة دون أن تمثل المصروفات عائقًا أمام انتظامهم.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام، أن الحزب مستمر في أداء دوره الخدمي إلى جانب أدواره السياسية والتنظيمية والتشريعية والرقابية، من خلال التحرك الميداني والتنسيق مع قيادات المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم جهود الدولة في الوصول بالخدمات إلى المواطنين، ويعزز قدرة الحزب على التعامل مع الملفات التي تمس حياتهم اليومية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحقيق أثر ملموس في المحافظات التي تشملها جولات الحزب.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث شهدت الجولات تنفيذ عدد من الفعاليات الخدمية، تضمنت رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.