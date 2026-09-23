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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يدعو أعضاء المجلس التنفيذى للوقوف دقيقة حداد على روح معلمة بإدفو

تنفيذى اسوان
تنفيذى اسوان
محمد عبد الفتاح

دعا المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعضاء المجلس التنفيذى إلى الوقوف دقيقة حداد على روح السيدة الزهراء أسامة أمين معلمة رياض الأطفال بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسى بإدفو ، والتى وافتها المنية أثناء طابور الصباح بالمدرسة .

ويأتى ذلك تعبيراً عن مشاعر الوفاء والتقدير للراحلة ، وتكريمًا لرسالتها التربوية ودورها فى خدمة أبنائنا الطلاب .

دقيقة حداد تكريمًا لرسالة المعلمة
وأكد المهندس عمرو لاشين أن الوقوف دقيقة حداد جاء تعبيرًا عن مشاعر الحزن والتقدير لروح الفقيدة، وتكريمًا لما قدمته من جهد وعطاء طوال فترة عملها فى أداء رسالتها التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن رسالة المعلم تظل من أسمى الرسائل، لما لها من دور محورى فى بناء الأجيال وتشكيل وجدان الطلاب.

تقدير لعطاء الراحلة وأثرها فى نفوس الطلاب


وأوضح محافظ أسوان أن من يخلص فى أداء واجبه ويترك أثرًا طيبًا فى نفوس طلابه ومجتمعه، يستحق كل تقدير ووفاء، مؤكدًا أن ما قدمته الفقيدة من علم وعطاء سيظل محل تقدير واحترام، وأن تخليد ذكرى النماذج المخلصة يمثل رسالة وفاء لكل من يؤدى رسالته التعليمية بإخلاص وتفانٍ.

خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة
وجدد المهندس عمرو لاشين خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأسرة مدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسى، سائلًا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يجعل ما قدمته من علم وعطاء فى ميزان حسناتها، وأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرتها وذويها وزملاءها وطلابها الصبر والسلوان.

حضور تنفيذى وبرلمانى 
جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلًا عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد الفهمورى، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مجدى الحسينى، والنائب مدحت الركابى، والنائب مصطفى جابر عوض، علاوة على القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأعضاء المجلس التنفيذى.

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