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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريندرز يكشف أسباب رحيله عن مانشستر سيتي: لم أكن راضياً عن دوري

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
مجدي سلامة

قال لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز إنه لم يكن راضيا عن الدور الذي طلب منه القيام به في مانشستر سيتي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يكن بوسعه تجاهل العرض المالي الضخم الذي تلقاه من نادي القادسية السعودي.

وكان ريندرز قد انضم إلى الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين في صفقة مفاجئة بلغت قيمتها 61 مليون يورو (69.70 مليون دولار). وأوضح أنه كان يفضل اللعب كلاعب وسط متكامل يؤدي أدوارا هجومية ودفاعية، لكنه وجد نفسه يشارك بصورة متزايدة في مركز لاعب الوسط المهاجم.

وقال للصحفيين، خلال استعداد المنتخب الهولندي لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية غدا الخميس "خلال فترة الإعداد للموسم لاحظت أن الأمور تتجه مجددا في هذا الاتجاه داخل مانشستر سيتي، فبدأت أتساءل عما إذا كنت أرغب في خوض موسم آخر بهذا الدور".

وأضاف "كانت الإجابة الصادقة لا. أردت البحث عن فرصة جديدة، ثم علمت من النادي أن ذلك مسموح".

انتقادات السعودية 

وتطرق ريندرز إلى الانتقادات التي رافقت انتقاله إلى السعودية، قائلا "أعتقد أن كثيرين يرون أن مسيرة لاعب كرة القدم على أعلى مستوى تنتهي عندما يتخذ خطوة كهذه. في البداية انتابني الشعور نفسه أيضا".

لكن المحادثات التي أجراها مع مدرب القادسية بريندان رودجرز دفعته إلى إعادة النظر في الأمر.

وقال "أخبرني بأنه بإمكاني قضاء ثلاث أو أربع سنوات ممتعة للغاية هنا، ثم العودة إلى أوروبا. وهناك أمثلة عديدة على ذلك حاليا، وهذا هو هدفي أيضا".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عاما "في ظل وجود كل هذه الأسماء الكبيرة، أرى أن الدوري السعودي أقوى في الواقع من الدوري الهولندي. وإذا أراد الناس الحكم على مستوى كرة القدم هناك، فعليهم أن يشاهدوها أولا".

وأفادت تقارير بأن ريندرز وقع عقدا يمتد لأربع سنوات، تبلغ قيمته نحو 100 مليون يورو.

وقال "يمكن لأي شخص أن يتخذ موقفا أخلاقيا من الأمر، لكنني أعتقد أن معظم الناس سيفهمون هذا القرار".

وأضاف "لا أريد أن أضطر إلى العمل بعد انتهاء مسيرتي الكروية. وحتى بعد رحيلي عن مانشستر سيتي لم أكن بحاجة إلى ذلك، لكن هذه الخطوة تتيح لي أيضا تأمين مستقبل عائلتي لأجيال قادمة".

وختم قائلا "إذا كان هذا القرار سيمنح أحفادي أيضا حياة مريحة، فلماذا لا أتخذه؟

ريندرز مانشستر سيتي تيجاني ريندرز

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