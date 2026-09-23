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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة لآلام المعدة عند الأطفال.. أبرزها القلق والاكتئاب

الام المعدة عند الاطفال
الام المعدة عند الاطفال
اسماء محمد

تعد آلام المعدة من أكثر المشكلات الصحية التى يعاني منها الأطفال وعادة لا يستطيع الأهل معرفة السبب بسهولة.

وعرض موقع “فارم ايزي” أسباب معاناة الأطفال من آلام المعدة الكاملة.

أسباب آلام المعدة 

الغازات والانتفاخ: تتراكم الغازات عندما يتم ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب أو عندما لا يتم هضم بعض الأطعمة بشكل جيد. 

عسر الهضم أو الإفراط في تناول الطعام: تناول الطعام بسرعة أو تناول الأطعمة الثقيلة أو الحارة أو الدهنية يمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة. 

الإصابة بالديدان (مثل داء الأسكاريس): يحدث هذا عادة عند الأطفال بسبب عدم توفر المياه النظيفة، أو سوء النظافة، أو عدم وجود مرافق صحية مناسبة . 

القلق والاكتئاب: عند الأطفال، قد يظهر التوتر العاطفي على شكل أعراض جسدية مثل ألم المعدة. 

الإمساك: هذا سبب شائع لألم المعدة عند الأطفال وقد يكون سببه اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، أو عدم شرب كمية كافية من الماء، أو عادات التبول غير المنتظمة. 

التهاب المعدة عند الأطفال : قد يكون سبب ذلك الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات ويمكن أن يسبب ألمًا في المعدة عند الأطفال. 

الحساسية الغذائية أو عدم تحمل الطعام: قد يعاني الأطفال من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة مثل المكسرات والحليب. 

الأسباب الخطيرة لآلام المعدة 


إذا لم يتحسن ألم المعدة بمرور الوقت، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى خطيرة في المعدة، مثل:

التهاب الزائدة الدودية: يحدث هذا عندما تلتهب الزائدة الدودية، مما يسبب الألم. 
مرض التهاب الأمعاء (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو المغص): أقل شيوعًا ولكنه يمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا في البطن وإسهالًا وفقدانًا للوزن عند الأطفال. 
التهاب المسالك البولية: يحدث هذا عندما تصيب البكتيريا المسالك البولية، مما يسبب أعراضًا مثل ألم أسفل البطن، وحرقة أثناء التبول، وكثرة التبول، أو الحمى. 
حصى المرارة أو قرحة المعدة: على الرغم من أنها غير شائعة عند الأطفال، إلا أنها قد تسبب ألمًا حادًا أو مستمرًا في المعدة، خاصة بعد الوجبات، وقد تحتاج إلى رعاية طبية فورية. 

الاضطرابات الأيضية: قد تسبب بعض الاضطرابات الأيضية ألمًا في البطن بسبب التراكم غير الطبيعي للمواد في الجسم. 
الورم أو السرطان: قد تُسبب الأورام في البطن، مثل ورم ويلمز أو سرطان الغدد الليمفاوية، ألمًا مستمرًا في المعدة، وتورمًا، وفقدانًا للشهية، أو فقدانًا للوزن. 

الام المعدة الأطفال الحساسية الغذائية الإمساك التهاب المعدة الفيروسات

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