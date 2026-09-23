روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل التزاماتها الأمنية تجاه السعودية، مشددا على أن واشنطن تعمل بتنسيق وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الدفاع مع السعودية، في تأكيد على استمرار التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن على الأراضي السعودية.

وتأتي تصريحات روبيو في وقت طلبت فيه الرياض دعما دفاعيا من شركائها الغربيين على خلفية الهجمات المتزايدة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل وتنسق بصورة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى وجود إجماع إقليمي بشأن ما وصفه بـ"أنشطة إيران الخبيثة" في المنطقة، ومعتبرا أن دول المنطقة تواجه تهديدات من جماعات مرتبطة بإيران.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، قال روبيو إن هناك دعما دوليا للعقوبات الأمريكية على إيران، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عددا من الخيارات للتعامل مع التطورات، من بينها خيارات عسكرية، في حال عدم التوصل إلى حلول عبر المسار الدبلوماسي.

وبشأن الملاحة البحرية، أوضح روبيو أن المعبر الجنوبي من مضيق هرمز مفتوح، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة أمام حركة الملاحة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الدولية لإعادة حرية الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل ممرا رئيسيا لتجارة الطاقة العالمية.

وفي ملف اليمن، وصف روبيو ما يفعله الحوثيون بأنه يمثل "مشكلة عميقة"، فيما شدد على استمرار التنسيق مع دول الخليج بشأن التهديدات الأمنية الإقليمية.

كما أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا على مدى فترة من الزمن، بما يعكس استمرار الرهان الأمريكي على المسار الدبلوماسي بالتوازي مع إبقاء الخيارات الأخرى مطروحة. وتأتي تصريحاته في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مسارات التفاوض.