الرئيس الإيراني بالأمم المتحدة: نريد الطاقة النووية للتقدم.. ولا نسعى إلى تصنيع قنبلة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم، وليس تهديد المجتمعات أو امتلاك أسلحة نووية.

وقال بزشكيان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الطاقة النووية تمثل جزءاً من تقدم إيران، مشدداً على أن بلاده تحتاج إلى الطاقة النووية «لا إلى قنبلة نووية».

وأضاف أن إيران لا تقبل بأن تظل الطاقة النووية حكراً على عدد محدود من الدول، داعياً إلى التعاون المشترك لتحقيق الأمن.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مشيراً إلى أن إيران تسعى إلى استخدام الطاقة من أجل التنمية والتقدم، وليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة.