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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 عند هذا المستوى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء بقيمة تتراوح بين 5 لـ 10 جنيهات في الجرام الواحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وسط متابعة مستمرة لحركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية. 

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7130 جنيهًا للبيع، مقابل 7065 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة الجودة.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6240 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الشراء حوالي 6180 جنيهًا.

 سعر جرام الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، عند 5350 جنيهًا للبيع، مقابل 5295 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4160 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 49920 جنيها  للبيع، مقابل 49440 جنيهًا للشراء، مع اختلاف السعر النهائي من تاجر إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية.

سعر الأونصة بالجنيه المصري اليوم

بلغ سعر الأونصة بالعملة المحلية نحو 221810 جنيها للبيع مقابل 219680 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالدولار

وتتداول سعر الأونصة في الأسواق العالمية الآن عند 4288.72 دولار.

 

سعر الدولار في الصاغة والبنوك اليوم 

سجل سعر الدولار في محال الصاغة نحو51.72 جنيه مقابل51.43 جنيه في البنوك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب المحلية، بالتزامن مع تغيرات سعر الأونصة عالميًا ومستويات العرض والطلب في السوق.

أسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب سعر الأونصة بالدولار

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