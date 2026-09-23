بمشاركة حسام حسن ومعتمد جمال ومحمد يوسف.. استئناف فعاليات دبلومة التدريب الإفريقية «المحترفين»

استأنف الاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات دبلومة التدريب الإفريقية «المحترفين»، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بمشاركة عدد من أبرز المدربين المصريين.

وشهدت فعاليات الدبلومة حضور حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى جانب معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، ومحمد يوسف، بالإضافة إلى عدد من المدربين المشاركين في البرنامج التدريبي.

وتتضمن الدبلومة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، التي تستهدف تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية للمدربين، إلى جانب الاطلاع على أحدث أساليب التدريب وطرق إعداد اللاعبين وإدارة المباريات وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتأتي مشاركة عدد من المدربين أصحاب الخبرات في الكرة المصرية ضمن البرنامج، في إطار حرصهم على استكمال متطلبات الحصول على أعلى رخص التدريب المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.