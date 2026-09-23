على أنغام «يا حبيبتي يا مصر».. أحمد موسى يرقص بالعصا وسط أهله بشطورة

استقبل أهالي قرية شطورة بمحافظة سوهاج الإعلامي أحمد موسى، بالطبل البلدي، لدى وصوله إلى قريته، في أجواء احتفالية وعفوية، احتفالًا بتماثله للشفاء وعودته إلى ممارسة نشاطه الإعلامي بعد فترة من الغياب بسبب وعكة صحية.

ووثقت لقطات متداولة لحظة وصول أحمد موسى إلى قرية شطورة، حيث ظهر وسط أهالي القرية الذين حرصوا على استقباله والترحيب به، فيما شارك الإعلامي في الأجواء الاحتفالية، وظهر وهو يرقص على أنغام الطبل البلدي وسط حالة من الفرحة بين الحضور.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد أعلن عودته إلى استئناف تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، بعد فترة من الغياب بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، والتي استدعت حصوله على إجازة خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على موقع «إكس»: «الحمد لله والشكر لله.. بفضل الله ومنته وكرمه ورضاه.. أراكم قريبًا».

وكان أحمد موسى قد وجه، عقب مغادرته المستشفى، رسالة شكر إلى كل من حرص على الاطمئنان عليه خلال فترة وجوده بالمستشفى، سواء من خلال الزيارة أو التواصل الهاتفي أو إرسال الرسائل، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه وسانده خلال فترة مرضه.

واستأنف أحمد موسى تقديم برنامج «على مسئوليتي» يوم السبت 12 سبتمبر الجاري، عبر قناة «صدى البلد»، بعد انتهاء فترة غيابه وعودته إلى الشاشة، عقب تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء.