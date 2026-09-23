أجندة أخبار الخميس 24 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

تنطلق منافسات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة في مصر، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة ليبيا في الثامنة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» بالعاصمة الجديدة

تنطلق منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» بالعاصمة الجديدة، بمشاركة الأهلي والزمالك، حيث يواجه الزمالك فريق لوس أنجلوس الأمريكي في الدور التأهيلي، بينما يبدأ الأهلي مبارياته أمام الفائز من مواجهة فيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، على أن يستمر المنافسات حتى الأول من أكتوبر.

انطلاق معرض «إيجيبت ستيتش آند تكس» بمدينة نصر

تنطلق فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا ومعدات النسيج «إيجيبت ستيتش آند تكس» في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بالتزامن مع أسبوع القاهرة للنسيج 2026، تحت رعاية وزارة الصناعة وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات الحكومية، إلى جانب كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

انطلاق الدورة الـ25 من معرض عمّان الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب في قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية بـ«مكة مول»، بمشاركة أكثر من 400 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، ويصاحب الافتتاح برنامج ثقافي يتضمن ندوات حول التوثيق والسردية الأردنية والنقد الأدبي وأدب السيرة، إلى جانب قراءات شعرية وفعاليات بالمركز الثقافي الملكي.

انطلاق النسخة السادسة من معرض Auto Center Point بالإسكندرية

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من معرض Auto Center Point في فندق هلنان حديقة أنطونيادس بمنطقة سموحة، بمشاركة عدد من شركات وموزعي السيارات والقطاعات المرتبطة بالسوق، ويتيح المعرض للجمهور التعرف على أحدث السيارات والعروض والخدمات التمويلية.

ختام فعاليات الدورة الثامنة من قمة «FDC Summit»

تختتم فعاليات الدورة الثامنة من قمة «FDC Summit» بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة قيادات وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات، إلى جانب نخبة من السفراء وخبراء وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، وتناولت القمة ملفات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية وإدارة البيانات، إلى جانب فرص الاستثمار والتحول الرقمي والتعاون المصري الأفريقي.

ختام معرض صحارى الدولي للزراعة بفعاليات حول التنمية والصادرات

تختتم فعاليات الدورة الـ38 من معرض صحارى الدولي للزراعة، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، بورشة عمل حول الزراعة والتنمية والصادرات التنافسية، يعقبها التجمع السنوي للمرأة في الزراعة، بمشاركة خبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات دولية ومالية.

استمرار فعاليات المؤتمر السنوي للبيئة الساحلية بالغردقة

تتواصل فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر للبيئة الساحلية بمدينة الغردقة، تحت عنوان «الكربون الأزرق.. زورق نجاة من التغيرات المناخية»، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من 15 دولة عربية وإفريقية، ويتضمن البرنامج أنشطة بيئية وزيارات ميدانية وزراعة أشجار المانجروف والأشجار وحملات لتنظيف الشواطئ والتوعية البيئية.

استمرار معرض المنتجات المدنية للإنتاج الحربي بالمنصورة

تتواصل فعاليات معرض المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي باستاد المنصورة بشارع الجيش، بمشاركة عدد من شركات الوزارة، لتوفير منتجات تلبي احتياجات المواطنين وقطاع الأسرة، ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

تُختتم فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس، بحفل يتضمن عرضًا حصريًا بعنوان «سافر إليك وغن» للمؤلف الموسيقي كريم الثليبي، إلى جانب تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد.

اللجنة العليا للتنسيق تجتمع لمراجعة نتائج الشهادات المعادلة

تجتمع اللجنة العليا للتنسيق مساءً لمراجعة نتائج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تمهيدًا لإعلانها، عقب الانتهاء من مراجعة ملفات الطلاب الحاصلين عليها، وفقًا لقواعد وضوابط القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

7 مواجهات في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 بإقامة 7 مباريات، أبرزها تونس وأوغندا ضمن المجموعة الثامنة، وكوت ديفوار وغانا في المجموعة الثالثة، ضمن الجولة الأولى من التصفيات التي تشارك فيها 48 دولة موزعة على 12 مجموعة.

آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقي رسوم برامج رحلات الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بالتأشيرات، عبر بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة أو البريد المصري، لاستكمال إجراءات الرحلات.

«صدى الحرباء» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي «المسرح الصغير» عرض المونودراما «صدى الحرباء» لكـميل العلي من فرقة نورس المسرحية بالسعودية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في العاشرة مساءً.

«أطلانطس» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي «المسرح الكبير» عرض «أطلانطس» لأحمد عبد الرحيم من فرقة جوقة المسرح بالسعودية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في الثامنة مساءً.

«سابع سما» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يشهد مسرح بيرم التونسي عرض «سابع سما» لمحمد الحضري من مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح في مصر، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في السادسة مساءً.

ختام مهرجان الأردن الدولي للأفلام

يُقام حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ11 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام، في الأردن، في الثامنة مساءً.

«بلاستيك».. أول عرض مسرحي لأبناء الصحفيين

تقدم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين العرض المسرحي «بلاستيك» في السابعة مساءً على مسرح نقابة الصحفيين، في أول تجربة مسرحية لفريق أبناء الصحفيين، ويقدم رحلة فانتازية في أعماق البحار تسلط الضوء على التلوث المائي وتأثير الممارسات البشرية على البيئة البحرية، في قالب يجمع بين التشويق والتوعية.

«روائع باليه سنغافورة» في دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير عرض «روائع باليه سنغافورة»، في الثامنة مساءً، ويتضمن مجموعة من عروض الباليه، من بينها «Momentum» و«Cinderella» و«Evening Voices» و«Schubert Symphony».

فرقة الإنشاد الديني على مسرح أوبرا دمنهور

تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلًا في الثامنة مساءً على مسرح أوبرا دمنهور، يتضمن مجموعة من الأناشيد والابتهالات الروحانية، منها «ميلاد طه»، و«لأجل النبي»، و«البردة»، و«مدد يا نبي»، و«أسماء الله الحسنى».

شهاب نجم وفرقته في أمسية للإنشاد الديني بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر، في السابعة والنصف مساءً، أمسية للإنشاد الديني يقدمها المنشد شهاب نجم وفرقته الموسيقية، وتتضمن مجموعة من الموشحات وأغاني المديح النبوي والإنشاد الديني، في إطار دعم الفنون التراثية وتشجيع المواهب الشابة.

عرض فيلم «الوريث» بالمركز الثقافي الصيني

يستضيف المركز الثقافي الصيني بالقاهرة عرض فيلم «الوريث» في السابعة والربع مساءً، ويتناول قصة زوجين يضعان ابنهما أمام ظروف وتحديات صعبة لتحفيز نموه ونضجه، ويُعرض الفيلم مترجمًا إلى العربية، مع دخول مجاني بأسبقية الحضور.

نادي «كنوز السينما المصرية» يناقش فيلم «الأرض»

يناقش نادي «كنوز السينما المصرية» فيلم «الأرض» للمخرج يوسف شاهين، في مركز إبداع سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السابعة مساءً، ويدير اللقاء الباحث والناقد السينمائي محمد رمضان حسين، ويتضمن عرض الفيلم ومناقشته فنيًا وفكريًا.

مركز محمود سعيد للمتاحف يقدم «رحلة إلى الغد» و«قليل البخت»

يستضيف مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية في السابعة مساءً، حفل ختام ورشة «أسس التمثيل المسرحي» بمركز محمود سعيد للمتاحف، ويتضمن عرضي «رحلة إلى الغد» و«قليل البخت»، من إخراج محمد عدلي يس، مع إتاحة الحضور مجانًا للجمهور.

«آلات النفخ الموسيقية» في لقاء ببيت الهراوي

يستضيف مركز إبداع بيت الهراوي خلف الجامع الأزهر، في الثامنة مساءً، ورشة ولقاءً موسيقيًا متخصصًا حول «آلات النفخ الموسيقية» يقدمه الدكتور طارق مهران، ويتناول تقنيات العزف وخصائص آلات النفخ ودورها في البناء الموسيقي، إلى جانب خبرات الأداء والتحديات المرتبطة بها.

«دار الكتب والوجدان المصري» في ندوة علمية بباب الخلق

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ندوة «دار الكتب والوجدان المصري» في الثانية عشرة ظهرًا بمقر دار الكتب بباب الخلق، بمناسبة مرور 156 عامًا على افتتاح «الكتبخانة الخديوية»، وتناقش تاريخ دار الكتب ودورها في حفظ التراث الفكري والثقافي وتشكيل الوجدان المصري والعربي.

حفل ياسر سليمان في أوبرا الإسكندرية

يحيي الفنان ياسر سليمان حفلًا طربيًا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساءً، مقدمًا مجموعة من أغاني وألحان الطرب الأصيل.

حفل فرقة «لحن الحياة» للموسيقى العربية

تقدم فرقة «لحن الحياة» للموسيقى العربية حفلًا بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، بمشاركة أمنية عبده ومحمد عماد، على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، في الثامنة مساءً.

حفل «كنزي فدجي» في نوباديا

تقدم نوباديا ليلة نوبية تراثية بعنوان «كنزي فدجي» بقيادة الفنانين محمد داود وحمادة كنزي، تتضمن الأغاني النوبية والإيقاعات التراثية وأجواء اللمة النوبية، وذلك في الثامنة والنصف مساءً.

محاضرة عن المرونة النفسية في مكتبة الإسكندرية

ضمن فعاليات برنامج خدمات العافية النفسية بمكتبة الإسكندرية، تُقام محاضرة بعنوان «المرونة النفسية: مفهومها وكيفية بنائها»، بقاعة الاجتماعات (C)، ويحاضر فيها الدكتور محمد الششتاوي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، وذلك من الثانية إلى الرابعة مساءً.

ماستر كلاس «من الخشبة إلى العدسة» في قصر ثقافة الأنفوشي

يقدم المخرج ياسر عطية ماستر كلاس بعنوان «من الخشبة إلى العدسة»، يستعرض خلاله الفروق بين أداء الممثل ورؤية المخرج في المسرح والسينما والتلفزيون، وذلك من الثانية حتى الخامسة عصرًا بقصر ثقافة الأنفوشي، ويدير اللقاء الفنان أحمد سمير.

حفل «كاسيت 90» في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي حفل «كاسيت 90» بقاعة النهر، في الثامنة مساءً، في ليلة موسيقية تستعيد أجواء وأغنيات فترة التسعينيات.

حفل «Fairouz X Sinatra» في ساقية الصاوي

تقدم الفنانة جابي بشارة حفلًا بعنوان «Fairouz X Sinatra» في قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في الثامنة مساءً، وتجمع خلاله بين أعمال الفنانة فيروز وأغنيات النجم الأمريكي فرانك سيناترا.

حفل فرقة «صحبة سمسمية» في بيت السناري

يستضيف بيت السناري حفل فرقة «صحبة سمسمية» بقيادة الفنان أحمد عشري، في الثامنة مساءً، حيث تقدم مجموعة من أعمال فن السمسمية التراثي، بتوظيف موسيقي معاصر يحافظ على خصوصية هذا اللون الشعبي.

«المسرح ودوره في إبراز قضايا المجتمع» بقصر ثقافة حاجر العديسات

ينظم قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر محاضرة بعنوان «المسرح ودوره في إبراز قضايا المجتمع»، يقدمها المخرج محمود النجار، في العاشرة صباحًا، وتتناول دور المسرح في طرح ومناقشة قضايا المجتمع.

محاضرة حول مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بشمال سيناء

تنظم مكتبة الكرامة بشمال سيناء محاضرة بعنوان «أثر مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري من منظور استراتيجي»، يقدمها هجرس سالم، في العاشرة صباحًا، وتتناول جهود مكافحة الإرهاب والتطرف من منظور استراتيجي.

فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية في عرض فني

يستضيف المركز الثقافي بكفر الشيخ عرضًا فنيًا لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، في الخامسة مساءً، ضمن الفعاليات الفنية التي تقدمها الفرقة.

«شارع الفن» يقدم عروضًا وأنشطة فنية في المحافظات

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» في شارع الحضارات بمحطة الرمل بالإسكندرية، وحديقة صنعاء بكفر الشيخ، والإسماعيلية، وممشى الكورنيش السياحي ببني سويف، وكورنيش النيل بالمنيا، وكورنيش النيل بقنا، وميدان المحطة بأسوان، وتتضمن عروضًا وأنشطة فنية متنوعة تبدأ من السادسة مساءً في معظم المواقع، ومن الثامنة مساءً في قنا وأسوان.

احتفالية بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

تنظم جمعية رواد ثقافة شبرا بدمنهور احتفالية بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة، في السابعة مساءً، وتتضمن فعاليات للاحتفاء بالمناسبة وإبراز تاريخ المحافظة وتراثها.

عرض لفرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

يقدم مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى عرضًا فنيًا لفرقة مسرح 23 يوليو للأداء الحركي، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات قصور الثقافة الفنية.

صالون حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بالسويس

ينظم مركز شباب المدينة بالسويس صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «الهجرة غير الشرعية.. المخاطر والحلول»، في الثامنة مساءً، بمشاركة المحامي حمدي هلال وأحمد الخولي، مدير عام التعليم الإعدادي بالأزهر الشريف، ويديره الشاعر علاء الدين علي.

«المواجهة والتجوال» في قصر ثقافة الرديسية بأسوان

تواصل وزارة الثقافة فعاليات المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال» بمحافظة أسوان، حيث يستضيف قصر ثقافة الرديسية فعاليات المشروع، التي تشمل عروضًا مسرحية وتوزيع كتب مجانية وورشًا للحرف اليدوية واكتشاف المواهب.

ندوة تاريخ الحركة الوطنية المصرية قبل 1952

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لنادي الجزيرة، تُقام ندوة بعنوان «تاريخ الحركة الوطنية المصرية قبل 1952.. ثورة 1919 نموذجًا: أسرار ووثائق جديدة ونظرة جديدة»، بمشاركة الدكتور محمد أبو الغار، في الصالون الاجتماعي بمبنى النيوبيلدنج، وتبدأ في السادسة مساءً.

قافلة طبية مجانية في أبيس 8 بالإسكندرية

تواصل مديرية الصحة بالإسكندرية تنفيذ قوافلها الطبية المجانية، وتُقام القافلة في وحدة أبيس 8 بمنطقة وسط الطبية، لتقديم الكشف والعلاج المجاني وإجراء التحاليل والأشعة والفحوص اللازمة، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات إضافية للمستشفيات المختصة.

مسرحية «خيال مريض» في مدينة الفنون والثقافة

تستضيف مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مسرحية «خيال مريض» على مسرح الدراما، في عرض كوميدي من بطولة هشام ماجد ومحمد عبدالرحمن، وتتناول قصة طبيب يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، ضمن مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

«حواديت» في مركز الإبداع الفني

تُعرض مسرحية «حواديت» لفرقة «استوديو الممثل»، من إخراج خالد جلال، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساءً.

«متولي وشفيقة» على مسرح الطليعة

تُعرض مسرحية «متولي وشفيقة» بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة في العتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني، في التاسعة مساءً.

«مغامرات جيمو» على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر عرض مسرحية «مغامرات جيمو» لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساءً.

«باسورد» على مسرح العرائس

يستمر عرض مسرحية الأطفال «باسورد» على مسرح العرائس بالعتبة، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساءً.

«أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، بمشاركة رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، في الثامنة مساءً.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، من إخراج حسام التوني، وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر، في الثامنة مساءً.

«حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال

يستمر عرض مسرحية «حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب، وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام، في الثامنة مساءً.

«يمين في أول شمال» على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية «يمين في أول شمال» بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع قصر العيني، من تأليف محمود جمال هنيدي وبطولة وإخراج عبدالله صابر، في الثامنة والنصف مساءً.

«التياترو» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يستمر عرض مسرحية «التياترو» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الثامنة مساءً، من تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة نور محمد وعبد المنعم رياض ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي.

«ابن الأصول» على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي عرض مسرحية «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

معرض «حديقة البهجة» في جاليري بيكاسو

يواصل جاليري بيكاسو بالزمالك استضافة معرض «حديقة البهجة» للفنانة سيسيليا فينج، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم رؤى وتجارب متنوعة في عالم الفن التشكيلي، ويستقبل المعرض زواره ضمن فعاليات الجاليري.

معرض «نوستالجيا» التشكيلي في جاليري بيكاسو

تتواصل فعاليات معرض «نوستالجيا» للفنان التشكيلي جمال مليكة، بجاليري «بيكاسو» في الزمالك، والذي يفتح نافذة دافئة على روح القاهرة الأصيلة.

معرض «فولكلاكرا» التشكيلي

تتواصل فعاليات معرض «فولكلاكرا» للفنان التشكيلي نور الجلالي، بجاليري مصر بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

معرض «الذين نحملهم» للفنانة أميرة أيوب بجاليري "Art Talks"

يواصل جاليري "Art Talks" عرض المعرض الفردي الأول للفنانة أميرة أيوب، بعنوان "The Ones We Carry"، ويضم مجموعة من أعمالها الجديدة التي تتناول العلاقة بين الفرد والجماعة، والهشاشة والصمود، والرعاية والانتماء، من خلال شخوص وأطفال ونساء في عوالم تجمع بين الذاكرة والحلم.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.