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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
رنا عصمت

خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج اللبنانية، والتي ربط البعض بينها وبين علاقته السابقة بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ونشر العوضي توضيحًا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أكد خلاله أن تصريحاته أُسيء فهمها، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص بأي شكل.

يارا السكرى تضرب ولا تبالى..

ووسط حالة من الجدل و الخلاف،  نشرت يارا السكرى صورا لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون البينك الهادئ وعلق لها أحمد العوضى بقلوب حمراء.

أحدث ظهور ليارا السكري (1)
يارا السكري تتألق في أحدث ظهور (1)
أحدث ظهور ليارا السكري (3)

العوضي يوضح حقيقة تشبيه السيارات

وأوضح أحمد العوضي أن حديثه عن السيارات جاء في إطار تشبيه لمراحل الحياة، وليس للحديث عن العلاقات العاطفية أو الأشخاص الذين مروا في حياته.

وأشار إلى أن التأويلات التي صاحبت تصريحاته فتحت بابًا واسعًا للجدل، مؤكدًا أن ما قاله لم يكن يحمل أي إسقاط على شخص بعينه.

رسالة خاصة إلى ياسمين عبدالعزيز

وحرص العوضي على التأكيد على احترامه وتقديره لياسمين عبدالعزيز، واصفًا إياها بـ«نجمة العالم العربي الأولى».

كما قدم لها اعتذاره إذا تسببت تصريحاته في أي إساءة فُهمت بشكل غير مقصود، مؤكدًا أنه يحمل ذكريات طيبة لكل من دخل حياته.

ووجه العوضي رسالة خاصة إلى ياسمين، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق، ومشددًا على تقديره لها رغم ما أثارته تصريحاته من جدل.

يارا السكرى تضرب و لا تبالى إعتذار احمد العوضى لياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى و يارا السكرى

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بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
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