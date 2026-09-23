قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2026 حالة من التباين الواضح في أسعار السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية المهمة التي يبحث عنها المواطن يوميا، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى بشكل ملحوظ وعلى رأسها البيض والفول والدقيق، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق خلال الفترة الحالية.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم نحو 112.3 جنيه.

وسجل سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.44 جنيه.

فيما سجل سعر البيضة الحمراء الواحدة نحو 4.54 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي الـ 30 بيضة نحو 129.01 جنيه.

كما سجل سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.08 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت أليوم

انخفض سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم بمقدار 0.28 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 34.98 جنيه.

كما انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم بمقدار 2.57 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 101.93 جنيه.

وانخفض سعر كيلو السكر المعبأ اليوم بمقدار 0.19 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 34.79 جنيه.

أيضاً انخفض سعر عبوة المكرونة المعبأة 400 جرام اليوم بمقدار 3.51 جنيه ليصل سعرها اليوم إلى 24.56 جنيه.

وانخفض سعر كيلو العدس المعبأ اليوم بمقدار 5.77 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 64.4 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ اليوم بمقدار 0.79 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 69.63 جنيه.

وانخفض سعر لتر زيت الذرة اليوم بمقدار 1.53 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 123.08 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر كيلو الفول المعبأ اليوم بمقدار 0.92 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 62.93 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم بمقدار 0.51 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 25.94 جنيه.

وارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم بمقدار 0.25 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 28.32 جنيه.

أيضاً ارتفع سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم بمقدار 0.6 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 26.09 جنيه.

وكذلك ارتفع سعر كيلو الفول المجروش المعبأ اليوم بمقدار 0.61 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 63.39 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الشاي اليوم بمقدار 3.61 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 240.39 جنيه.

وارتفع سعر عبوة شاي العروسة 40 جرام اليوم بمقدار 0.33 جنيه ليصل سعرها اليوم إلى 10.91 جنيه.

فيما ارتفع سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرام اليوم بمقدار 0.33 جنيه ليصل سعرها اليوم إلى 12.89 جنيه.