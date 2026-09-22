بنك أوف أمريكا: تباطؤ الطلب العالمي على السلع الفاخرة فى الربع الثالث من 2026

خفض بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو قطاع السلع الفاخرة في عام 2027، في ظل تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الفاخرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم تحسن ظروف السوق خلال شهر سبتمبر الجاري .
وقال البنك، استناداً إلى بيانات القطاع التي يتابعها، إن نمو الطلب العالمي على السلع الفاخرة تباطأ بنحو 2 إلى 3 نقاط مئوية خلال الربع الثالث حتى الآن مقارنة بالربع الثاني، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صعوبة المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح أن التباطؤ تركز خلال يوليو والنصف الأول من أغسطس، قبل أن تتحسن أوضاع الطلب اعتباراً من منتصف أغسطس وحتى الأسبوعين الأولين من سبتمبر، بحسب تقرير لمنصة "أنفيستينج" الاقتصادية اليوم/الثلاثاء/.
ويتوقع بنك أوف أمريكا نمو إيرادات قطاع السلع الفاخرة بنسبة 4% خلال الربع الثالث من 2026، بانخفاض 3 نقاط مئوية عن معدل النمو المسجل في الربع الثاني، في ظل ارتفاع أساس المقارنة بنحو 6 نقاط مئوية.
كما خفض البنك توقعاته لنمو إيرادات القطاع في عام 2027 إلى 4%، مقارنة بتوقعاته السابقة، موزعاً التوقعات بين نمو بنسبة 3% للسلع الفاخرة «الناعمة»، مثل الأزياء والجلود، و6% للسلع الفاخرة «الصلبة»، مثل المجوهرات والساعات.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن أسهم قطاع السلع الفاخرة تتداول حالياً عند مضاعف سعر إلى الأرباح يبلغ نحو 20 مرة، وهو الحد الأدنى لنطاق يتراوح بين 20 و25 مرة.
ورغم أن مستويات التقييم الحالية تبدو أكثر جاذبية، يرى البنك أن القطاع لا يزال يفتقر إلى محفز واضح على المدى القريب يمكن أن يدعم تحسن أداء أسهمه.
وتستند هذه التقديرات إلى بيانات القطاع التي يتابعها بنك أوف أمريكا، والتي تشير إلى استمرار ضعف الطلب مقارنة بالمستويات السابقة، مع وجود مؤشرات على تحسن تدريجي في الأشهر الأخيرة من الربع الثالث.