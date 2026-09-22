جوتيريش: ضرورة منح أفريقيا مقعدا دائما

أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة منح أفريقيا مقعدا واحدا على الأقل في مجلس الأمن الدولي، موضحا أن وجود مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين دون مقاعد أفريقية دائمة هو أمر غير عادل ولا يمكن تبريره، مطالبًا بتغيير هذا الوضع وإصلاح المؤسسة الدولية.

وحول الأوضاع في أوكرانيا والسودان وميانمار وغيرها من الصراعات الدائرة حول العالم، أعرب جوتيريش عن أسفه لتزايد العنف وتشريد ملايين الأشخاص، مشيرًا إلى التهديدات المتعلقة بإمدادات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وعدم استهدافهم.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال جوتيريش "إنه في لحظة فارقة خلال الحرب الباردة، أدرك الخصوم الاستراتيجيون ضرورة إدارة المخاطر الوجودية المشتركة، فقاموا ببناء آليات للحد من سوء الفهم، وضبط التصعيد، والحيلولة دون وقوع كارثة".

وأشار إلى أن التسلح النووي كان القضية في ذلك الوقت، أما اليوم، فالذكاء الاصطناعي يتطلب القدر ذاته من الوضوح وإلى الشعور نفسه بضرورة التحرك العاجل.

ودعا جوتيريش الدول التي تقود هذه الثورة التكنولوجية إلى مشاركة المعلومات بشأن مخاطر السلامة والتعاون في إجراء الاختبارات والضمانات التي تحمي العالم أجمع، مؤكدا ضرورة أن يتم تشكيل الذكاء الاصطناعي من جانب البشر ومن خلالهم ومن أجلهم.

وأوضح أن الحكومات التي تمتلك القدرات الأكبر فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يقع على عاتقها المسئولية الأكبر تجاه الإنسانية، لتأسيس قنوات للحوار والشفافية والثقة والتعاون.