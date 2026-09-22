رئيس الأولمبية المصرية: مصر جاهزة لاستضافة ألعاب إفريقيا 2027

قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، إن مصر جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027، منوها بجاهزية والمنشآت وملاعب المنافسات والعمل مستمر لاستكمال الاستعدادات المتبقية.

وأضاف إدريس - خلال مشاركته في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الأفريقية «أنوكا» على هامش دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان - أن مصر عندما تقدمت لاستضافة الألعاب الإفريقية لم تكن تبحث عن مجرد لقب «الدولة المضيفة» وإنما كانت تضع أمام القارة إمكانات رياضية وتنظيمية تعرف كيف تتحول من المنشأة إلى الحدث، ومن الملعب إلى المشهد، ومن الاستضافة إلى صناعة صورة تليق بمكانة القاهرة في الرياضة الإفريقية.

ونقل إدريس إلى الجمعية العمومية تحيات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في رسالة تعكس روح التنسيق التي تجمع الحركة الأولمبية بالوزارة، وتؤكد أن ملف الألعاب الإفريقية يتحرك برؤية مشتركة.