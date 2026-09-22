ترامب من الأمم المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن إيران تمثل «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

ودعا ترامب جميع الدول إلى الانضمام إلى ما وصفه بـ«حصار إيران»، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران لمنعها من تطوير قدراتها النووية.

وفي سياق حديثه عن قطاع غزة، قال ترامب إن 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام في غزة»، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الحرب وتعزيز ترتيبات السلام في المنطقة.