محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لتنمية وتعظيم الموارد الذاتية

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الأقصر أهمية العمل على زيادة وتعظيم موارد الدولة، من خلال حصر الموارد المتاحة، وحسن استغلالها، ووضع آليات تسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ الأقصر بتشكيل إدارة متخصصة بديوان عام المحافظة تختص بإدارة منظومة المخلفات الصلبة، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنظومة، ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الناتجة عنها.

كما أكد المهندس عبد المطلب عمارة استمرار عقد الاجتماع بصورة شهرية، لمتابعة ما تم تنفيذه من تكليفات، ومراجعة مؤشرات تنمية الموارد الذاتية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام تحقيق المستهدفات.