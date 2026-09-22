عقدت أكاديمية الأوقاف الدولية برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات الدورتين (٢٣٦ و٢٣٧) في علوم الحاسب الآلي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لمواكبة التحول الرقمي، ورفع القدرات التكنولوجية لمنسوبيها، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في مجالات العمل الإداري والدعوي.

انعقاد دورتين للحاسب الآلي لتأهيل الإداريين والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية

وانطلقت فعاليات الدورتين يوم الاثنين ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٦م، وتستمر حتى يوم الخميس ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م، بمشاركة عدد من الكوادر الإدارية والواعظات بوزارة الأوقاف، بما يسهم في تنمية مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية، ورفع مستوى كفاءتهم الرقمية.

وتستهدف الدورتان دعم جهود الوزارة في القضاء على الأمية الرقمية، وتمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع التطبيقات والأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز جودة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، ويدعم مسارات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة.