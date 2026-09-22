الرئيس التركي: حلف مكة يعزز التضامن ويطرح حلولاً إقليمية لأزمات المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن التحالف الدفاعي الذي أنشأته بلاده مع السعودية وباكستان يعزز التضامن بين الدول الثلاث، ويدعم "التوصل إلى حلول لمشكلات المنطقة من داخلها".

وأضاف أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول الثلاث "تواصل العمل مع الأطراف المعنية لإنهاء أجواء الصراع والحرب التي اندلعت في الخليج".

وحذر من محاولات "توسيع نطاق الصراعات والاشتباكات إلى المناطق المجاورة"، مؤكداً أن ذلك "لا يخدم مصالح أحد".

وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقّعت في أغسطس الماضي "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، الذي ينص على اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً، ويهدف إلى تعزيز التعاون والردع الدفاعي الجماعي.