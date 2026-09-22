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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: كوبا دولة فاشلة.. ونسعى لإحداث تغيير جذري بها

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تسعى لإحداث تغيير جذري في كوبا، واصفا إياها بأنها "دولة فاشلة تماما وسوف تنهار" مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بوجود ملاذ للأعداء الأجانب على أعتابها، مشيرا إلى أن الشيوعية لن تصل أبدا إلى أمريكا ولكن الحرية ستصل إلى كوبا كما أضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو منخرط بعمق في مفاوضات مع قادة كوبا.

وفيما يتعلق بعصابات المخدرات، قال ترامب إنه قام بتصنيفها "كمنظمات أجنبية إرهابية" عقب توليه السلطة، كما وصفها بأنها "داعش النصف الغربي من الكرة الأرضية".

وأكد الرئيس الأمريكي أنهم أعداء ويستخدمون القتل والتعذيب والابتزاز كأدوات للإرهاب؛ مشيرا إلى أنهم مثلهم مثل داعش يجب قتلهم أو نفيهم أواعتقالهم دون أي احتمال للإفراج عنهم.

وتابع قائلا "لذلك شنت الولايات المتحدة عشرات الضربات ضد قوارب العصابات؛ مما أدى إلى القضاء على 97% من المخدرات التي تدخل عبر المحيط والبحر".

وحول "جرينلاند"، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن الجزيرة، تسيطر بموجبه الولايات المتحدة على أمن الجزيرة بشكل دائم.

وتابع ترامب قائلا "إن واشنطن ستمتلك القدرة الكاملة على القيام بما يلزم للدفاع عن القارة الأمريكية، وكذلك عن أوروبا ومناطق أخرى"، كما أكد أنه لن يتم السماح لخصوم الولايات المتحدة بتأسيس وجود عسكري في "جرينلاند" أو القيام باستثمارات حساسة هناك دون موافقة خطية صريحة.

وأضاف ترامب أنه سيبدأ عملية تطوير وجود عسكري كبير في مواقع مناسبة على الجزيرة، إذ سيتم بناء قاعدتين عسكريتين؛ لافتا إلى أنه سيتم توقيع هذا الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

الرئيس الأمريكي تغيير الشيوعية

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