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أمام الأمم المتحدة.. أردوغان: 193 دولة تخضع لمصالح 5 قوى في مجلس الأمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمام الأمم المتحدة.. أردوغان: 193 دولة تخضع لمصالح 5 قوى في مجلس الأمن

اردوغان
اردوغان
القسم الخارجي

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أداء منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن المنظمة الدولية لم تعد قادرة بالشكل المطلوب على الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلام والأمن الدوليين، وداعيًا إلى إجراء إصلاحات جوهرية على آلية عمل مجلس الأمن.

وقال أردوغان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن استمرار النظام الحالي يثير تساؤلات بشأن قدرة المنظمة الدولية على التعامل مع الأزمات والنزاعات المتصاعدة حول العالم، مشددًا على ضرورة تطوير آليات اتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة.

وانتقد الرئيس التركي تركّز سلطة القرار في مجلس الأمن لدى الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، والتي تتمتع بحق النقض «الفيتو».

وقال أردوغان إنه «لا يعقل أن تخضع 193 دولة حول العالم لمصالح 5 قوى في مجلس الأمن»، في إشارة إلى الدول دائمة العضوية، معتبرًا أن هيكل المجلس بصورته الحالية لا يعكس التوزيع الواسع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا يتيح تمثيلًا كافيًا لمختلف المناطق والمجموعات الدولية.

ودعا الرئيس التركي إلى إصلاح مجلس الأمن بما يضمن توسيع نطاق التمثيل والمشاركة في صناعة القرارات الدولية، مؤكدًا أن التعامل مع التحديات العالمية يتطلب نظامًا دوليًا أكثر شمولًا وقدرة على الاستجابة للأزمات.

وتأتي تصريحات أردوغان في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تستضيفها نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة قادة دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم.

وتتصدر ملفات الحروب والنزاعات والأزمات الإنسانية وأمن الطاقة والغذاء جدول أعمال الاجتماعات، في ظل دعوات من عدد من الدول إلى تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتطوير آليات التعامل مع الأزمات الدولية.

ويعد إصلاح مجلس الأمن من الملفات المطروحة منذ سنوات داخل الأمم المتحدة، إذ تدعو دول عدة إلى توسيع عضوية المجلس وتعزيز تمثيل الدول والمناطق المختلفة، بينما يستمر الجدل بشأن مستقبل حق النقض وآليات استخدامه في القرارات المتعلقة بالأزمات الدولية.
 

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