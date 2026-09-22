بي واي دي تقترب من تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات داخل أوروبا

تسعى شركة (BYD) الصينية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية عبر خطة توسعية تعتمد على التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية وبطارياتها، بهدف رفع قدرتها التنافسية أمام المصنعين الأوروبيين التقليديين.

وتستعد الشركة لبدء الإنتاج التجاري الموسع في مصنعها الجديد في المجر بحلول شهري نوفمبر أو ديسمبر 2026، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200000 سيارة سنويًا.

وتشير استراتيجية الشركة إلى حاجتها لإنشاء نحو 4 مصانع داخل القارة الأوروبية للوفاء بمتطلبات النمو المستهدف، حيث تدرس حاليًا خيارات الاستحواذ على مصانع قائمة غير مستغلة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى التخطيط لبناء مصنع متخصص في إنتاج البطاريات مستقبلًا.

تجميد مشروع تركيا والتركيز على المصانع الأوروبية

وعلى الجانب الآخر، قررت بي واي دي تجميد العمل في مشروع مصنعها بمدينة مانيسا التركية لأجل غير مسمى، وهو المشروع الذي أُعلن عنه في عام 2024 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 150000 سيارة، وكان من المقرر بدء تشغيله في نهاية عام 2026.

ويأتي هذا التحول التكتيكي لتركيز الاستثمارات المباشرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح للشركة تفادي القيود الجمركية والحصول على التسهيلات المخصصة للتصنيع المحلي، فضلاً عن تقليل تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد للسيارات والبطاريات المستوردة من الصين.

نمو المبيعات الدولية وتراجع السوق المحلي الصيني

يعكس هذا التوجه نحو التوسع الخارجي تغيرًا في خريطة مبيعات الشركة، حيث انخفضت مبيعات بي واي دي داخل السوق الصيني بنسبة 32.7% لتسجل 1.505 مليون سيارة خلال العام الحالي.

وفي المقابل، شهدت الصادرات والمبيعات الدولية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تتوقع الشركة إنهاء عام 2026 بتسليم ما بين 1.9 مليون و 2.0 مليون سيارة في الأسواق العالمية خارج الصين. وتأمل الشركة الصينية من خلال هذه المصانع الأوروبية الجديدة حماية حصتها السوقية المتنامية وتوفير خيارات منافسة للعملاء أمام العلامات الأوروبية البارزة مثل فولكس فاجن وغيرها.