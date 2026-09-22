بعد رحيل بيزيرا.. تراجع القيمة التسويقية للزمالك إلى 12.5 مليون يورو

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تراجع القيمة التسويقية لفريق الزمالك بعد رحيل خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن القيمة التسويقية للفريق انخفضت من 15 مليون يورو إلى 12.5 مليون يورو.

خوان بيزيرا

وأوضح خالد طلعت أن القيمة التسويقية للزمالك أصبحت متقاربة مع سيراميكا كليوباترا، الذي تبلغ قيمة فريقه نحو 12.3 مليون يورو، بينما يتفوق الزمالك بفارق بسيط على المصري البورسعيدي، الذي تبلغ قيمته التسويقية نحو 11 مليون يورو.

وأضاف أن القيمة التسويقية للزمالك أصبحت أقل من نصف قيمة بيراميدز، التي تبلغ نحو 26 مليون يورو، كما باتت أقل من ثلث القيمة التسويقية لفريق الأهلي، المقدرة بنحو 37 مليون يورو.