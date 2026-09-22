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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمد عبد اللطيف: الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بول كوستر، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية.

حضر اللقاء من جانب منظمة اليونسكو، السيد روبرت باروا، أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم، مسؤولة مشروع التعليم بالمنظمة، والسيدة آمال محمد، مسؤولة برامج التعليم بالمنظمة.

وحضر من جانب الوزارة، اللقاء الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والسفير صلاح عبد الصادق، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير، والسيدة إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وهنأ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بول كوستر بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مديرًا إقليميًا لمكتب منظمة اليونسكو في القاهرة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونسكو، بما يسهم في دعم جهود تطوير التعليم وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، وما تم تنفيذه من آليات وحلول عملية وفعالة خلال الفترة الماضية، للتعامل مع عدد من التحديات التي تواجه المنظومة، فضلا عن استعراض إجراءات الوزارة للارتقاء بجود المنظومة التعليمية من كافة الجوانب.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عبد اللطيف أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأن النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة يبدأ من تسخير كافة الإمكانات لتطوير منظومة التعليم، وبناء قدرات الطلاب وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في خفض الكثافات وسد العجز في أعداد المعلمين وانتظام حضور الطلاب في المدارس، إلى جانب إطلاق البرامج التدريبية للمعلمين بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة البكالوريا الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين ودعم قدراتهم المهنية، فضلًا عن جهود الوزارة في تطوير مناهج البكالوريا المصرية، بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المتخصصة، فضلا عن اعتماد مناهج البكالوريا المصرية من قبل منظمة البكالوريا الدولية “IBO”، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.

ومن جانبه، أشاد بول كوستر، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في القاهرة، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية.

وأكد المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في القاهرة، أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب، معربًا عن حرص المنظمة على مواصلة تعزيز سبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال تطوير التعليم.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون وتعزيز تبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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