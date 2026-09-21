وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن معالجة تحديات العملية التعليمية لا تقتصر على توفير المباني المدرسية أو خفض الكثافات فقط، وإنما تمتد إلى ضمان حسن استغلال الإمكانات والمباني المتاحة، ورفع كفاءة الإدارة المدرسية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطلاب وجودة العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المدارس القائمة، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف في ضوء الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده هو واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار متابعة آليات الارتقاء بجودة العملية التعليمية بمدارس المحافظة واستعراض الإجراءات التنفيذية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

ونوه محمد عبد اللطيف بأهمية التنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة والوحدات المحلية ومديريات وإدارات التربية والتعليم، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات القائمة وتحويل القرارات والتوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

وأكد الوزير أهمية دور الهيئة العامة للأبنية التعليمية في دعم جهود المحافظات للتوسع في إنشاء المدارس، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الهيئة والمحافظة لتحديد الأولويات، وتوجيه الإنشاءات الجديدة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بملف الفترات المسائية، أكد الوزير ضرورة العمل على تقليص الاعتماد عليها من خلال استغلال المدارس المتاحة للاستغلال الأمثل، موضحًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية متكاملة تتعلق بالتوسعات والاستغلال الأمثل للمباني المدرسية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من التحديات المتعلقة بالأراضي المخصصة لإنشاء المدارس، حيث أكد الوزير أهمية التنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية والجهات المعنية لتذليل أي معوقات تحول دون سرعة تخصيص الأراضي المقرر إقامة المشروعات التعليمية عليها، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أداء القيادات التعليمية والإدارات المدرسية، مشددًا على ضرورة أن يتمتع مديرو المدارس والإدارات التعليمية بالقدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع المشكلات بصورة مباشرة، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات أو انتظار توجيهات من مستويات إدارية أعلى.

وأشار الوزير إلى أن مدير المدرسة يجب أن يكون قائدًا داخل مدرسته، قادرًا على متابعة المعلمين والطلاب، ورصد المشكلات والتعامل معها، وضمان انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن الإدارة المدرسية الفعالة تمثل أحد أهم عناصر نجاح المدرسة.

كما شدد الوزير على أهمية الانضباط المدرسي، وضرورة التزام جميع أطراف العملية التعليمية بأدوارهم ومسؤولياتهم، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط داخل المدرسة يمثل أساسًا ضروريًا لنجاح العملية التعليمية.

وتابع الوزير مؤكدًا على أهمية قيام القيادات التعليمية بالنزول الميداني المستمر إلى المدارس، والتعرف على المشكلات الفعلية على أرض الواقع، بدلًا من الاعتماد على التقارير المكتبية فقط، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل عنصرًا رئيسيًا في اكتشاف المشكلات وسرعة التعامل معها.

ومن جهته، استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية للعمل على حلها، وعلى رأسها التوسع في إنشاء المدارس، والاستفادة من المدارس القائمة، ومواجهة الكثافات والفترات المسائية.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمنظومة التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات أمام المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي والمباني المتاحة بما يخدم أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.