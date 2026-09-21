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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

دونجا
دونجا
رباب الهواري

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل نبيل عماد «دونجا»، لاعب وسط نادي الزمالك.

وقالت سهام صالح إن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا خدمات دونجا على مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، في ظل وجود اهتمام بالحصول على خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن إتمام الصفقة لا يزال مرتبطًا بموافقة الحسين عموتة، المدير الفني المرتقب، مشيرةً إلى أن المؤشرات التي وصلت إليها تفيد بوجود رغبة لدى اللاعب في ارتداء قميص الأهلي، حال اكتمال المفاوضات والحصول على الموافقات اللازمة.

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