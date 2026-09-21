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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: هادي رياض خايف من جمهور الأهلي.. وياسر والجزار الأفضل

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

انتقد عمرو الحديدي، نجم الأهلي الأسبق، حالة التردد التي تظهر على بعض مدافعي الفريق، مشددًا على أن اللعب داخل القلعة الحمراء يتطلب شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية.

قال عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «عندي عتاب على هادي رياض، مش عارف خايف ليه وقلقان من جمهور الأهلي لو قلب عليه في حالة الخطأ، وياسين مرعي نفس الكلام، أنت بتلعب في الأهلي، خايف من إيه؟ الأهلي يحتاج للتعاقد مع ليبرو عاقل وهادي، زي محمد عبد المنعم وبدر بانون ورامي ربيعة».

وأضاف: «أي لاعب من المرشحين للانضمام إلى الأهلي في انتقالات يناير، لازم يكون مستوعب حجم الضغط في الأهلي، وعنده عقلية اللعب للنادي. الموضوع مش سهل، وبالتالي التفكير في النقطة دي لازم يكون قبل الفنيات».

وتابع نجم الأهلي الأسبق: «الأهلي يحتاج لضم سيرد باك يقدر يبني الهجمة من الخلف، ويكون عنده شخصية وقدرة على التعامل مع الضغط والمسؤولية داخل الفريق».

وواصل: «الأهلي مش موجود فيه غير قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار فقط، وهما المتكاملان، لكن هادي رياض خايف من إنه يغلط والجمهور يقلب عليه، وأشرف داري إصاباته الكتير مخلياه برة الصورة كمان، وياسين مرعي ما قدمش المردود المنتظر منه».

اختتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: «الأهلي يحتاج لاعب كواليتي كرة، وعنده عقلية تناسب النادي، وقادر على تحمل الضغط والمسؤولية، لأن اللعب في الأهلي له حسابات مختلفة».

الاهلي اخبار الاهلي ياسر إبراهيم هادي رياض اخبار الرياضة

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